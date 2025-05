Artista în vârstă de 29 de ani a fost premiată în cadrul WIBA Awards 2025 (World Influencers and Bloggers Awards) cu distincția „Singer of the Year”, la categoria Most Influential Personalities in Social Media World.

„A fost emoționant și sunt foarte recunoscătoare! Eram înconjurată de oameni pe care îi admiram în online, iar acum am avut ocazia să fiu nominalizată și prezentă la același eveniment cu ei”, a povestit Misha Miller.

WIBA Awards este o gală care are loc în timpul Festivalului de Film de la Cannes, organizată anual pentru a reuni influenceri din întreaga lume. Scopul este de a celebra creatorii de conținut, de a încuraja colaborările și – de ce nu – de a lega prietenii dincolo de ecrane.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Declarațiile făcute de Misha Miller

Premiul „Singer of the Year” vine ca o recunoaștere a impactului global tot mai mare pe care Misha Miller îl are în mediul online. Iar hitul internațional „Bam Bam” i-a adus visul mai aproape de realitate – acela de a crea muzică care se aude în toate colțurile lumii.

Recomandări Adrian Constantin, profesorul care a câștigat „Nobelul Austriei”, fost coleg de cameră cu Nicușor Dan: „Nu și-a folosit talentul pentru a domina sau umili”

„Mă bucur că o piesă în limba română a ajuns atât de departe și sper că și alte piese pe care le voi lansa să aibă aceeași evoluție ca «Bam Bam».”, a completat artista. „Am fost plăcut surprinsă să văd că mulți oameni de la eveniment, din țări diferite, mă recunoșteau după piesă. Abia atunci am realizat cât de mare a fost, de fapt, impactul.”

„Cele patru zile la Cannes au fost extraordinare, am cunoscut oameni drăguți. Covorul roșu a fost o experiență inedită și sunt sigură că nu e singura dată, urmează și altele, cu fiecare covor roșu o să capăt o experiență nouă. Mă simt mândră că am fost printre oamenii care au pășit pe acel covor și am purtat ținute românești în toate cele trei zile.

WIBA Awards a fost un eveniment extraordinar, la Hotel Martinez, unul dintre hotelurile iconice din Cannes, a fost minunat, oamenii m-au felicitat și după ce am primit premiul și după ce am cântat piesa mi-am dat seama că foarte mulți oameni din diferite locuri ale Europei știau piesa și știau look-ul meu cu pălăria”, a zis Misha Miller exclusiv pentru Libertatea.

Pe covorul roșu, Misha a fost alături de nume mari precum Ciara, Naomi Campbell și Cara Delevingne. La gala WIBA, a fost văzută socializând cu mega-influenceri din Asia, America și Europa, precum Jessi de Oliveira, Lion Field Music, Liil Khuramov.

Recomandări Povestea lui Falko, calul de tracțiune mort după un concurs de tras bușteanul. De ce proprietarul din România l-a revândut după trei zile

Finalul serii s-a încheiat cu energie și o petrecere pe cinste, unde DJ-ul britanic Panjabi MC – cel care a făcut istorie cu hitul „Mundian To Bach Ke” – a ținut atmosfera sus până târziu.

Și deși „Bam Bam” a fost un boom, Misha Miller nu s-a oprit. Următoarea piesă, „Deja Vu”, este deja lansată și a intrat direct în Top 10 Media Forest – semn că publicul o urmărește cu interes pe artista Misha Miller care merge înainte cu forță și visuri mari.

Urmărește cel mai nou VIDEO Cultură și Vacanțe Biblioteca Franceză „Omnia” din Craiova a fost consolidată și reabilitată. Cum arată acum

Urmărește-ne pe Google News