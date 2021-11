Nadine a intrat în lumea mondenă după ce a participat la „Școala vedetelor”. A avut o perioadă în care s-a retras, apoi a revenit pe micul ecran. A lăsat cariera și s-a concentrat pe viața personală. Din 2019 până în 2020, Nadine a avut o emisiune la TVR care i-a purtat numele.

La 44 de ani, vedeta de televiziune a dat Bac-ul, apoi a decis să se mute în Franța. Nadine este o femeie puternică și are un plan bine stabilit. Ea nu vrea să se întoarcă în România nici de sărbători, iar după Franța își dorește să meargă în Spania. Întrebată dacă vrea să se întoarcă acasă de sărbători, ea a exclus din start această variantă.

„Mi-am asumat un fel de a-mi trăi această bucată de viață și nu-mi permit să vreau să fac sărbătorile cu slănină și ceapă la aceeași masă, cu aceleași persoane. Nu merge una cu cealaltă!”, a declarat Nadine pentru CANCAN.

Fosta prezentatoare TV nu simte deloc dorul de România. „Pentru alții da, dar pentru mine nu! Eu nu încurajez acele emoții, nu stau să am nostalgii, nu-mi permit să mă gândesc la ce a rămas acasă. Am nevoie de o disciplină a emoțiilor ca să mă pot bucura de altceva. Dau la schimb masa de sărbători ca să mă bucur de experiența asta”, a mai spus aceasta pentru sursa mai sus menționată.

Nadine ar vrea să meargă în Spania

După ce va termina tot ce are de făcut în Franța, vedeta de televiziune are în plan de a merge în Spania. Nadine își dorește să-și crească băiatul într-un mod cât mai sănătos, iar acesta să nu aibă frici sau să fie afectat de frustrările pe care le are ea.

„Mi-ar plăcea să mergem să explorăm Spania. Tot pentru o perioadă de un an. Aș încerca! Pentru că într-un an tot nu se va rezolva cu COVID-19, dar vreau să aleg să trăiesc această «lipsă de control» când sunt pe plajă în Spania. Iar eu la nivel conștient și inconștient să zic: «Măcar asta am ales eu». Și am un copil de crescut care nu pricepe magnitudinea acestei pandemii și nu vreau ca frustrările mele și fricile mele să-l afecteze. Mami și tati trebuie să fie zdraveni la cap, ca să-i oferim un echilibru”, a mai spus Nadine pentru CANCAN.

