Pentru câteva zile, Natalia Mateuț va lipsi din emisiunea pe care o prezintă la Antena Stars. Andrei Ștefănescu a rămas singur în platou până când colega lui se va întoarce pe micul ecran. Prezentatoarea nu e în vacanță, ci este plecată tot cu treabă.

Natalia Mateuț a plecat la mare alături de Dima Trofim, unde filmează un promo pentru emisiume.

„Bună dimineață, am plecat și am și ajuns la mare. Astăzi filmăm un promo foarte frumos. Avem multă treabă, avem de filmat multicel, din ce am înțeles.

Vremea este minunată. Înțeleg că vot fi 40 de grade, așa că se anunță o zi destul de lungă”, a dezvăluit Natalia Mateuț în mediul online, relatează Fanatik.

De ceva timp, vedeta formează un cuplu cu DJ Mahony și sunt extrem de îndrăgostiți unul de celălalt. Până să își facă relația publică, Natalia Mateuț și iubitul ei au avut o relație în secret.

„Răzvan i-a plăcut pe ai mei. Se simpatizează, ai mei îl plac. Până la urmă eu trebuie să fiu fericită. Ne-am cunoscut familiile, totul este perfect”, declara în urmă cu ceva timp prezentatoarea de la Antena Stars.

