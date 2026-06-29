„Criza nu poate fi rezolvată la nivel de companie”

Această penurie de materie primă pune presiune pe ritmul de execuție al lucrărilor de asfaltare și obligă cel mai mare constructor român de drumuri să caute soluții logistice rapide pentru a nu depăși termenele de finalizare din contracte, relatează Economica.net.

Marile șantiere de infrastructură rutieră din România, aflate sub execuția grupului de firme controlat de Dorinel Umbrărescu, se confruntă cu provocări majore în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime.

Iranul fiind un jucător major în producția globală de bitum, blocajele comerciale și sancțiunile internaționale din zonă au perturbat grav lanțurile de distribuție către Europa de Est, lăsând constructorii din regiune cu puține alternative imediate.

„Problema scăderii cantității de produse petroliere (inclusiv bitum – n.r.) la tranzacțiile din piață nu poate fi rezolvată la nivel de companie, ci la nivel de stat”, au afirmat surse din cadrul CNAIR.

Pentru companiile UMB, care s-au remarcat în ultimii ani prin termene devansate și o mobilizare masivă de utilaje, această criză externă reprezintă un test de rezistență. Bitumul de calitate superioară necesar straturilor de uzură este greu de înlocuit rapid, iar rafinăriile europene din bazinul mediteraneean nu pot acoperi integral cererea uriașă apărută în mod subit pe piață, fiind ele însele suprasolicitate.

În ciuda acestor obstacole de natură externă, constructorul român încearcă să găsească soluții logistice de urgență pentru a evita oprirea totală a utilajelor de asfaltare.

Termene stricte legate de PNRR

Presiunea este uriașă, mai ales că multe proiecte din Moldova și sudul țării depind de termenele stricte impuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență, unde orice întârziere majoră cauzată de lipsa materialelor de construcții poate pune în pericol finanțarea europeană.

Pe lista scurtă a șantierelor cu prioritate zero pentru grupul UMB se află în primul rând tronsoanele esențiale din Autostrada Moldovei A7, mai exact sectoarele cuprinse între localitățile Adjud și Pașcani.

Pe lângă mobilizarea masivă din Moldova, constructorul român își concentrează resursele și pe loturile strategice aflate în lucru pe Autostrada A3 Transilvania.

O altă lucrare de mare importanță aflată pe lista de priorități pentru acest an este Drumul Expres Brăila – Galați.

Pe șantierul Autostrăzii Bucureștiului A0, grupul de firme controlat de Dorinel Umbrărescu a înregistrat un avans decisiv, ajungând la un stadiu fizic de 99% pe lotul 4 Nord.

Spedition UMB este una dintre cele mai mari companii de construcţii de drumuri din România. Compania are sediul în Bacău şi este deţinută de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu. Anul trecut, Spedition UMB a avut o cifră de afaceri de peste 6,16 miliarde de lei, mai mare cu 23% faţă de 2024, potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor. Compania a raportat un profit net de 316 milioane de lei.

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