Recordul de 40,5 grade Celsius a fost stabilit în comuna pitorească Muzla, situată în sudul Slovaciei, la granița cu Ungaria.

Potrivit Institutului Hidrometeorologic al Slovaciei (SHMU), ziua de luni, 29 iunie, a fost cea mai caldă zi din istoria țării, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius la cinci stații de măsurare.

Recordul anterior de căldură era de 40,3 grade Celsius, înregistrat pe 20 iulie 2007, la Hurbanovo, în sud-vestul Slovaciei.

Temperaturi record în mai multe țări

Alte țări vecine Slovaciei, și anume Cehia și Polonia, s-au confruntat în ultimele zile cu recorduri de căldură. Germania și Danemarca au înregistrat de asemenea temperaturi record de căldură.

În România, aproape toată ţara, inclusiv Bucureştiul, este de luni dimineaţă sub avertizare cod roşu de caniculă. Şase judeţe, inclusiv zona de litoral, se vor afla sub avertizare cod portocaliu. Şi în Bulgaria sunt aşteptate temperaturi de până la 38 de grade Celsius, transmite Reuters.

De asemenea, a fost emis un avertisment conform căruia canicula ar putea să se intensifice din nou de la începutul săptămânii viitoare în ţări precum Franţa şi Germania.

Cel mai grav val de caniculă din Europa

Oamenii de ştiinţă spun că valul de căldură, care a început pe 20 iunie, este cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, iar condiţiile caniculare au perturbat producţia de energie electrică, au avariat infrastructura şi au suprasolicitat sistemele de sănătate.

Franţa a raportat 1.000 de decese în plus pe durata valului de căldură. Agenţia franceză de sănătate publică a declarat că majoritatea deceselor legate de căldură au vizat persoanele în vârstă şi a avertizat că se aşteaptă ca numărul acestora să crească.

Valul de căldură ar fi fost „practic imposibil” fără schimbările climatice provocate de om, care au făcut ca temperaturile nocturne în creştere din această săptămână să fie de 100 de ori mai probabile decât ar fi fost în urmă cu doar două decenii, potrivit oamenilor de ştiinţă.

Temperaturile vor crește din nou în vestul Europei

Luca Mercalli, preşedintele Societăţii Meteorologice din Italia, a declarat pentru Reuters că temperaturile vor creşte din nou în perioada 5-6 iulie.

„Zonele afectate sunt, în mare parte, aceleaşi ca în primul val, inclusiv Franţa, Spania, Germania, Italia, Elveţia şi, într-o oarecare măsură, Marea Britanie”, a declarat el.

„Odată cu căldura extremă, riscul de incendii forestiere creşte, dar observăm şi numeroase furtuni, ceea ce, evident, atenuează acest risc”, a adăugat Mercalli, menţionând că furtunile sunt foarte localizate, astfel încât cantităţile de precipitaţii pot varia foarte mult.

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