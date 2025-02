Puțini sunt cei care știu că artistul a locuit în urmă cu ceva timp, pentru mai bine de un an, în Teatrul Foarte Mic din București. Încăperea i-a fost pusă la dispăziție, în trecut, de regretatul Dinu Săraru.

„Un an și ceva, am stat în Teatrul Foarte Mic, abia îl deschisese. A fost prilejul de care s-a agățat deschiderea acestui Teatru Foarte Mic, ca să mă poată angaja în București. Era un cer vicios, nu te puteai angaja dacă n-ai buletin, nu puteai să ai buletin dacă n-ai casă”, a declarat Nicu Alifantis pentru Cancan.

În cadrul interviului, Nicu Alifantis a declarat că adresa lui era, de fapt, la Piața Română numărul 9.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„A fost Piața Română numărul 9. Acolo am stat într-o perioadă a vieții mele, vreun an și vreo două, trei luni. A fost foarte interesant. Sigur că la un moment dat a fost foarte drăguț domnul Săraru zice: ‘Tu dacă stai acolo, eu de ce să mai plătesc portar? Că tot ești acolo. Și l-a luat pe ăla de era portar acolo la Teatru Foarte Mic și cât am stat acolo, eu eram de serviciu și noaptea și ziua, dacă tot locuiam acolo.

Recomandări Femeia grav bolnavă care a învins sistemul. A fost nevoită să-și cumpere singură un medicament care a costat 95.000 de euro, pentru a-și salva viața

A fost o perioadă teribilă, pentru că acolo îmi venea o idee, fugeam la etaj unde era o pianină, mă jucam pe ea sau îmi luam chitara, era scena, eram singur cu ea.

Își dai seama să ai la dispoziție o casă în care să dormi, să trăiești, să te bucuri de tinerețe, în toate formele ei, și să ai la dispoziție sală, instrumente, locuri. Fugeam de la scenă la loc. Era o sală mică de 100 de locuri, este în continuare. A fost fascinantă treaba”, a dezvăluit Nicu Alifantis pentru sursa citată.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News