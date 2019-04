Motivul pentru care o vedetă din Mexic și-a scos implanturile de silicon

View this post on Instagram

Y así se ve mi cuerpo ”libre de implantes” No puedo explicarles lo feliz ? que me sentí desde que desperté de la cirugía! Es extraño como la vida nos hace ver cosas que un día no vimos y yo no puedo creer que fui capaz de hacerle pasar este mal rato a mi cuerpo con unas bolsas tóxicas de silicon (senos 10 años/glúteos 3) No se en que estaba pensando en aquel entonces pero hoy siento que vuelvo a ser yo (bueno en un 80% ya que jamás volveré a ser ? la de antes) Me siento LIBRE!! El ver como mi cuerpo reaccionó al momento de removerlos fue algo maravilloso!! Me siento plena, con más energías y muy feliz !! No me arrepiento en lo absoluto de habérmelos quitado ☺️ No estoy en contra de la cirugía cosmética pero si me da miedo pensar en objetos foráneos al cuerpo por que tarde o temprano los efectos secundarios van a cobrar facturas. Les estaré preparando un video hablándole más a detalle de mi experiencia explantando para quienes les interese. Gracias por su cariño ??❤️ ———-———————————— So this is how my body looks ”implants free” I cant describe how happy I felt as soon as I woke up from surgery ? Its funny how life shows us things that once we never saw. I cant believe I was capable of doing this to my body and allowing my self to have toxic bags inside me (10 years for breast 3 years buttocks) idk what I was thinking back then but today I feel like I am my old self (well 80% because I will never be my old self ?) I feel FREE !! To see how my body reacted after explanting was such a wonderful thing ? I am not against cosmetic surgery but I do feel somehow scared of foreign objects in my body because sooner or later side effects will show up. I will be preparing a video with my explant experience for those of you who are interested. Thanks for all the love ❤️?? #breastimplantillness #thehealisreal #implantfree #bii #happy