Într-un interviu pentru Fanatik, Oana Lis a vorbit despre lupta ei cu depresia. A recunoscut că uneori avea chiar și peste 30 de atacuri de panică pe zi. Așa a descoperit psihologia, cursurile de dezvoltare personală, toate au ajutat-o să treacă peste momentele grele.

„Am făcut foarte multe pentru vindecarea mea, am fost la psihiatru”

„Când am început să studiez psihologia, eu făceam deja dezvolatare personală, mergeam la constelaţii familiale, mergeam la psilolog, la reiki. Am făcut foarte multe pentru vindecarea mea, am fost la psihiatru. Mulţi oameni care au pe cineva în familie care se luptă cu depresia, cu anxietatea, nu ştiu cum să reacţioneze.

Şi eu la rândul meu, am fost părăsită de mulţi oameni, alţii mi-au rămas alături. Ulterior s-au lovit şi ei de stările astea şi au revenit cu întrebări despre ele”, a recunoscut Oana Lis, care a dezvăluit motivul pentru care nu mai apare așa de des pe micul ecran.

„Mă săturasem să mă prostesc pe la emisiuni, dar televiziunea a fost ca un drog”

„Atunci când facem ceva, noi toţi avem o explicaţie raţională, dar şi una emoţională, pe care uneori o conştientizăm, uneori nu. Explicaţia mea raţională a fost că mă prinsese să merg la emisiuni, îmi plăcea, dar nu mai puteam să merg ca şi personaj.

Mă săturasem să mă prostesc pe la emisiuni, dar televiziunea a fost ca un drog. Îmi plăceau apariţiile, faptul că mă întâlneam cu diverse persoane. Şi atunci m-am întrebat cine apare cel mai des la televizor şi anume, politicieni, astrologi, nutriţionişti, nimic nu-mi plăcea. Şi asa mi-a venit ideea să mă fac psiholog şi să mă invite lumea pe la emisiuni în calitate de psiholog”, a mai spus Oana Lis.

Lucrează ca psiholog, dar nu are mul timp pentru meseria ei

Și a continuat: „Asta era explicaţia mea raţională. Explicaţia emoţională am înţeles-o ulterior. De fapt îmi doream să îmi înţeleg stările, să mă vindec. Apoi usor, uşor, au venit oameni spre mine, s-au îmbunătăţit relaţiile cu cei din jur, au venit şi alţi oameni care au vrut să lucreze cu mine.

Având în vedere că la mine este prioritar să am grijă de Viorel, nu am timp să fac lucrul ăsta, dar cine vrea cu adevărat, reuşeşte să mă găsească pe reţelele sociale şi să discutăm, iar dacă nu pot eu, îi recomand pe cineva”.

În prezent, Oana Lis este psiholog, însă nu are foarte mult timp pentru jobul ei, căci e nevoit să să aibă grijă mereu de Viorel Lis, soțul ei care se confruntă cu probleme de sănătate.

„În general lucrez cu femei pe dezvoltare personală. Acum, împreună cu o colegă psiholog, am făcut nişte workshopuri care vor fi o dată pe lună. Cred că avem nevoie de conectare fizică, mai ales de când cu pandemia. Noi suntem fiinţe sociale şi ne-am îndepărtat unul de altul. Sunt pe diferite teme, pe iubirea de sine, despre anxietate. Cine e interesat să ne cunoaştem, mă poate contacta pe reţele sociale şi să ne întâlnim la un workshop de dezvoltare personală”, a mai declarat Oana Lis pentru Fanatik.

