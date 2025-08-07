Oana Roman a fost nevoită să își schimbe planurile pe ultima sută de metri și să pornească de urgență la drum spre Târgu Jiu, din grijă pentru fiica sa, Isabela. Vedeta a anunțat situația printr-un mesaj postat pe Instagram, unde a explicat ce a determinat-o să reacționeze atât de rapid.

Isa se afla într-o tabără organizată în Târgu Jiu, însă mai mulți copii din grup au început să prezinte simptome de viroză. Deși fiica Oanei nu a acuzat nicio stare de rău, vedeta a decis să nu riște și să o aducă acasă cât mai repede.

„Trebuie să plec să o iau pe Isa din tabără. Ea nu a făcut nimic, dar au fost probleme cu o viroză printre copii. Se mai întâmplă, dar mă duc să o iau”, a transmis Oana Roman pe Instagram.

Cu toate că drumul nu a fost planificat, Oana a dat dovadă de promptitudine și a pus sănătatea fiicei sale pe primul loc. „Am un drum de făcut până la Târgu Jiu, dar totul va fi bine. Noroc că am prieteni acolo care au preluat-o deja”, a adăugat ea.

Oana Roman este întotdeauna susținută de fiica ei

Într-un interviu pentru viva.ro, Oana a vorbit despre curajul de a spune lucrurilor pe nume, chiar și atunci când adevărul nu e confortabil. Sprijinul cel mai puternic îl găsește în fiica sa, Isa, care i-a devenit motivație și lumină în cele mai întunecate momente.

„Isa este sprijinul meu cel mai important pentru că, practic, doar pe ea o am în mod constant alături de mine și mi-a fost sprijin mai mult decât mi-aș fi putut imagina în aceste perioade grele, deși nici pentru ea nu a fost deloc ușor în ultimii ani. Și pentru ea au fost niște lovituri foarte puternice, și pe ea au afectat-o aceste lovituri pe care le-am trăit amândouă. Ne-am susținut, cumva, reciproc și am reușit să creăm o relație foarte frumoasă între noi, să ne sprijinim. Atunci când nu sunt eu bine, ea să mă încurajeze, atunci când ea nu este bine, eu să o încurajez. Și, practic, așa reușim amândouă, de mână, să mergem mai departe”.

