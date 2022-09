„Nu sunt într-o perioadă în care îmi doresc să vorbesc despre nimic. Ce am avut de spus, am spus și spun aici pentru voi, pentru cei care mă urmăresc. Sunteți la fel de mulți cum m-aș duce la o emisiune. Este încă o perioadă grea, nu am reușit azi noapte să dorm decât câteva ore, trebuie să vedem cum ne organizăm cu recuperarea mamei.

Nu-mi arde nici de televiziuni, nici de emisiuni, nici de ziare, nici de nimic”, a declarat vedeta după ce a fost contactată de mai multe ziare și televiziuni pentru a vorbi despre starea de sănătate a Mioarei Roman.

Mama ei a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală de acum câteva zile, însă acum începe un proces dificil de recuperare. „Încerc să găsesc variante pentru un loc specializat unde mama să poate face recuperare intensiv o perioadă”, a spus Oana, care va merge la terapie.

Nu este pentru prima dată când apelează la ajutorul terapeutului, așa a procedat și acum mai bine de 15 ani, când a fost într-o situație delicată. „După foarte mulți ani, reîncep ședințele de terapie pentru că în ultima vreme m-au copleșit un pix toate stările de spaimă, de anxietate și de frică.

Cu tot ce am trecut cu mama și am nevoie să reîncep terapia, iar de astăzi ma duc la sedințe. Merg la doctorul la care am fost și acum 15 ani, când am mai făcut terapie și m-a ajutat foarte mult și mă gândeam să vorbim un pic despre asta și să ma întrebați tot ce vreți legat de depresie, anxietate și terapie”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Mioara Roman locuiește de luni bune într-un azil de lux din București, unde primește toate îngrijirile de care are nevoie. Fiica ei a decis să o ducă în acest centru, pentru a se asigura că mama ei este ținută sub supraveghere tot timpul, mai ales că acolo primește și îngrijiri medicale. Acum, la 82 de ani, Mioara Roman a fost operată. Se confruntă cu multe probleme de sănătate, are și Parkinson.

