Vedeta a fost invitată recent în podcastul lui Cătălin Măruță. Acolo a făcut o serie de dezvăluiri despre viața ei personală, despre mariajul cu Pepe, despre divorțul de acesta.

Prezentatorul de la Pro TV nu s-a ferit să o întrebe pe Oana Zăvoranu și despre cum a ajuns la vrăjitoare.

„Eu suspectam că e o regie, o poveste. Nu îmi venea să cred.”, a declarat Cătălin Măruță.

Oana Zăvoranu a luat cuvântul și a spus care a fost adevăratul motiv. După divorțul de Pepe, vedeta susține că mama ei, Mărioara Zăvoranu, și fostul soț, s-au aliat împotriva ei. Simțea că „forțe necurate” o înconjoară.

„O să îți spun o chestie ție, pentru că nu cred că am mai vorbit despre chestia asta public. S-au întâmplat multe, a fost divorțul. Ceea ce mi-a pus mie capac și m-a făcut să cred că există niște forțe necurate care mă înconjoară și mă învăluie în momentul ăla a fost momentul în care a apărut maică-mea la tine în emisiune împreună cu Pepe și au dansat. Pentru mine…acolo s-a rupt lumea mea.

Mama s-a aliat cu Pepe. A fost momentul în care m-au sunat și m-am nimerit lângă un televizor pe care l-am și spart în momentul ăla. Mi-au spus că dau un pic pe Pro TV. Practic a fost un șoc pentru toată lumea. Maică-ta dansează cu Pepe. Am zis că e caterincă. Am cedat nervos. Am aruncat cu o telecomandă în televizor. M-am simțit trădată. Cei mai mari dușmani de la un anumit moment au fraternizat și eu m-am văzut ca un măgar fraier. Am zis că nu se poate, e ireal, că niște forțe necurate mă învăluie. Am zis că nu există așa ceva, să te trădeze și fostul soț și mama ta.”, a spus vedeta pe YouTube.

Oana Zăvoranu mai susține că nu ea le-a contactat pe vrăjitoare, ci lucrurile au stat invers. Acestea au făcut rost de numărul ei și au apelat-o.

„Ăla a fost momentul în care oricum vrăjitoarele aflaseră. Ele m-au căutat. Era o tactică, căutau clienți. Eu n-am spus niciodată oamenii concret cu care m-am întâlnit acolo. Eu intram și unii ieșeau. Politicieni enormi, artiști, sportivi…toți călcau pe acolo. Ele cred că făceau în așa fel să ne întâlnim cu toții acolo.

Ele mi-au zis că au deschis cărțile de tarot și că Necuratul m-a luat în fiecare unghier. Și dacă nu vin se va întâmpla ceva foarte rău cu mine. Chiar am crezut că este ceva necurat și rău care se întâmplă cu mine.”, a mai declarat vedeta.

O lungă perioadă de timp, Oana Zăvoranu și cele două vrăjitoare la care a mers, Roxana Lider si Rada Minca, au fost în proces. Cele două au fost condamnate definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la câte 3 ani de închisoare cu suspendare în decembrie 2016.

