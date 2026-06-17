Motivul pentru care Radu Ciucă și Viviana Sposub nu-și mai vorbesc: „Mi-a dat block fără vreo explicație”

Radu Ciucă susține că ruptura definitivă s-a produs după ce a confirmat public existența relației, într-o perioadă în care circulau numeroase zvonuri. El susține că fosta sa iubită ar fi fost deranjată de declarațiile făcute și că nu ar fi trecut peste acest lucru.

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Cei doi nu mai păstrează deloc legătura, deși au trecut mai mulți ani de atunci,

„A fost o relație de câteva luni, foarte intensă, și cred că, pur și simplu, a fost o etapă care și-a consumat resursele. Cel puțin asta am simțit eu. Nu a existat, pentru mine, un motiv foarte clar pe care să-l pot numi acum. Pur și simplu s-a rupt. S-a consumat prea repede.

Probabil că a contat și contextul! S-a întâmplat în perioada aceea de lockdown, de pandemie, care a pus multă presiune pe toată lumea și pe foarte multe relații. Nu cred că există ceva senzațional în povestea asta. Au trecut și foarte mulți ani de atunci și, sincer, nici nu cred că mai are rost să întoarcem foarte mult lucrurile pe toate fețele”, a spus Radu Ciucă în interviul pentru revista VIVA!.

Radu Ciucă: „Din acel moment, mi-a dat block, fără vreo explicație”

El a adăugat că ruptura s-a produs definitiv și că, în ciuda trecerii timpului, dialogul nu s-a mai reluat.

„Nu, nu am păstrat legătura. Deloc. Nici acum nu vorbim. Dar nu cred că a ținut neapărat de mine. Cred că, în momentul în care am spus public faptul că noi am avut o relație, într-o perioadă în care tot existau speculații, ea s-a supărat foarte tare pe mine. Și, din acel moment, mi-a dat block, fără vreo explicație.

De-a lungul timpului, au existat câteva întâlniri întâmplătoare, însă nici măcar un salut nu a mai existat.

„De atunci, ne-am mai întâlnit de câteva ori pe la evenimente, dar nici măcar nu ne-am salutat. Eu am încercat la un moment dat să vorbesc cu ea, i-am dat și un mesaj, dar fără succes. Și cam acolo s-a închis tot”, a precizat Radu Ciucă pentru VIVA!

Foto: Instagram

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