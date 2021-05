Motivul pentru care Ramona Olaru și Cuza s-au despărțit. „M-am îndrăgostit de opusul meu”

Cei doi au avut o relație cu multe suișuri și coborâșuri, ba anunțau că nu mai sunt împreună, ba că s-au împăcat. Cuza susține acum că nepotrivirea de caracter i-au făcut, pe el și pe Ramona Olaru, să o ia pe drumuri diferite.

„Aproape de doi ani. O relație foarte frumoasă. Nepotrivire de caracter, la propriu. Aveam fiecare viziuni diferite, inclusiv despre masa asta. M-am îndrăgostit de opusul meu și fix asta a fost povestea. Aveam păreri diferite în aproape orice, lucru care a provocat conflicte.

Niște neînțelegeri, niște confruntări, din nimicuri. Stăteam și ne contraziceam până când ne lua somnul. Cam asta a fost. Păstrăm legătura, ne vedem în fiecare duminică, lucrăm împreună în continuare.

Relația a rămas una umană, una profesională și una de bun simț și respect, chiar dacă intensitatea despărțirilor și suferința a fost una puternică”, a povestit Cuza în cadrul unui podcast.

„Dacă respecți un om, cum să nu mai vrei să-l vezi? Nu mi-a făcut un rău atât de mare încât să nu mai vreau să o văd. Este un om pe care l-am iubit, este un om pe care îl respect, un om pe care îl admir în continuare.

Dacă a fost iubita mea și nu mai este acum, asta nu înseamnă că trebuie să devină dușmanul meu. Redevine amica mea! Au fost situații în care mi-au fost stârnite o grămadă de stări, amintiri, dorințe de a fi din nou și probabil e reciproc”, a mai spus artistul de la Noaptea Târziu.

Și despre o eventuală împăcare Cuza a făcut mărturisiri.

„Nu ai de unde să știi. Nu știu. Nu mă gândesc. Din moment ce este o decizie luată, și eu și ea am decis chestia asta ca niște oameni maturi, nu stăm să ne gândim la asta. Dacă soarta te aduce și te împiedici după gumă, da, nu știu. Am învățat să mai spun niciodată, cel puțin atunci când sunt înregistrat, pentru că știu că mă contrazic pe mine.

Nu am speranța, nu am dorința și sunt convins că este reciprocă treaba. Suntem niște oameni care au pus punct unei relații, ne făceam rău reciproc. Dacă peste un an, peste 10 ani, ne vom revedea cu ochii ăia și o să decidem să fim împreună, ok, dar în momentul de față nu”, a mai precizat fostul iubit al asistentei TV.

