Selly a explicat că el și iubita sa vor rămâne acasă de Revelion, fără escapade la cabană la munte sau călătorii în afara țării. Potrivit acestuia, observă tot mai des că tinerii din generația lui aleg să petreacă această perioadă alături de familie, într-un cadru mai relaxat.

Trendul urmat de tineri de Revelion

Mai mult, și prietenii lor au ales să procedeze la fel, fără planuri elaborate sau rezervări făcute din timp. „Sunt eu nebun sau majoritatea celor de vârsta noastră nu fac nimic de Revelion? Adică nu au un plan, nu pleacă la munte, la vreo cabană, în altă țară.

Ăsta e primul an când noi nu facem nimic de Revelion, eu și Smără o să stăm, efectiv, acasă. Poate ieșim un pic prin oraș, să ne plimbăm, dar nu facem nimic anume și majoritatea prietenilor noștri sunt exact la fel ca noi. Nu fac nimic, nu au un plan anume, nu și-au planificat din timp și mi se pare că e un trend”, a spus Selly, pe TikTok.

Selly, cea mai urmărită persoană publică din România în 2025

Selly, pe numele real Andrei Șelaru, a fost desemnat cea mai urmărită persoană publică din România pe social media, pentru al doilea an consecutiv, în cadrul Webstock 2025, cel mai mare eveniment dedicat industriei digitale din România.

Clasamentul a fost realizat pe baza unui sondaj derulat de iSense Solutions, în august 2025, pe un eșantion format din persoane cu vârste între 18 și 65 de ani din toate regiunile țării. Datele au fost prezentate pe scena Webstock, iar în topul celor mai urmărite persoane au mai fost incluse și alte nume importante din divertismentul românesc: Dorian Popa, Mihai Morar, Cătălin Măruță, Andra Măruță și Andi Moisescu.

Cu o comunitate totală de peste 8,5 milioane de urmăritori pe principalele platforme, Selly își consolidează statutul de lider al generației Z și una dintre cele mai influente voci din mediul digital.

Cu ce se ocupă Selly

Dincolo de conținutul online, Selly a devenit o figură centrală în industria de entertainment și business din România, dezvoltând proiecte de anvergură cu impact economic și cultural major. El este cofondator Beach, Please! – cel mai mare festival din Europa dedicat noii generații, care în 2025 a reunit peste 500.000 de participanți și se pregătește pentru a cincea ediție aniversară, în vara lui 2026.

De asemenea, este fondator și CEO al Nibiru – o investiție de peste 50 de milioane de euro doar în prima fază, proiect ce transformă litoralul românesc printr-o nouă stațiune construită de la zero, între Costinești și Tuzla. Nibiru propune un model complet nou de dezvoltare turistică, economică și culturală, punând România pe harta marilor destinații europene.

