Motivul pentru care Ștefan Stan a divorțat de mama copiilor. Ce convenție a stabilit cu fosta soție

Ștefan Stan a vorbit deschis, după o perioadă lungă de tăcere, despre motivele care au dus la divorțul de fosta lui soție, Simona. Artistul, care s-a căsătorit în 2019 și a divorțat în 2023, a mărturisit la Xtra Night Show că, deși nu mai formează un cuplu, între el și mama fetițelor sale există o relație de respect și sprijin reciproc.

Cu toate acestea, artistul a recunoscut că sentimentele pentru Simona nu au dispărut complet. „Am divorțat pentru că nu ne-am mai înțeles. Nu am mai regăsit lucruri. Sunt prezent în viața lor mereu, nu lipsesc nicio secundă (n.r. în viața fetițelor). Nu stau în Germania, stau în România, doar că fac naveta. Avem o afacere acolo, de care se ocupă ea (n.r. fosta soție). (…) Avem o convenție la nivel personal, nu e secret pentru nimeni: eu dacă sunt cu cineva, sunt cu cineva și nu știe nimeni, nici măcar copiii mei, iar ea la fel. Copiii mei nu văd nimic altceva decât mama și tata. În momentul de față nu e cazul nici pentru mine, nici pentru ea”, a declarat Ștefan Stan, la Xtra Night Show.

Fosta soție a lui Ștefan Stan s-a mutat în Germania

Chiar dacă drumurile lor s-au separat pe plan sentimental, Ștefan și Simona continuă să fie o echipă când vine vorba de creșterea celor două fetițe. Cei doi au rămas în relații foarte bune și chiar administrează împreună o afacere în Germania.

„Noi comunicăm în continuare. Pentru mine, în sufletul meu rămâne soția mea, iar eu soțul ei, e mama copiilor mei. Am să o respect de la Dumnezeu până înapoi și orice pentru ea. (…) Nu ne întâlnim în varianta intimă, ne îmbrățișăm când ne vedem, dar nu ne mai pupăm. Nu știu dacă are pe cineva, ea nu știe dacă am pe cineva. Știm că amândoi putem face lucrul acesta oricând. (…) Eu o iubesc și ea mă iubește, ne iubim. Dar iubirea pe care o definim noi nu este cea generală. E cea normală și logică. Iubirea înseamnă încredere și respect”, a declarat Ștefan Stan.

Povestea lor arată că uneori, chiar și după o despărțire, respectul și iubirea pot supraviețui, transformându-se într-o legătură matură și stabilă, construită pe baza grijii pentru copii și a recunoștinței pentru tot ce a fost.

