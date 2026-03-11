Motivul pentru care Theo Rose nu își expune fiul în mediul online. Fanii artistei nu știu cum arată Sasha

Theo Rose a vorbit deschis despre unul dintre subiectele care stârnesc frecvent curiozitatea fanilor: motivul pentru care a ales să nu își expună copilul pe rețelele sociale. Artista spune că decizia a fost una atent gândită și are legătură exclusiv cu dorința de a-l proteja pe fiul ei.

Pe 14 iunie 2023, Theo Rose și partenerul ei, Anghel Damian, au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi au împreună un băiețel, pe nume Sasha Ioan. Artista s-a recuperat rapid după naștere și a vorbit de mai multe ori despre bucuria de a fi mamă.

De ce nu îl arată pe fiul ei în mediul online

De când a devenit mamă, Theo Rose a primit numeroase întrebări din partea fanilor despre fiul ei. Mulți s-au întrebat de ce artista preferă să nu posteze imagini cu băiețelul.

Cântăreața a explicat că nu este vorba despre dorința de a ascunde ceva, ci despre nevoia de a-i oferi micuțului o copilărie cât mai liniștită. Theo Rose spune că vrea să evite situațiile în care persoane necunoscute ar putea comenta, distribui sau interpreta imaginile cu fiul ei fără acordul familiei.

„Cred că voi vă închipuiți că eu vi l-aș arăta și acum, ca orice părinte mă mândresc, mi-e drag de el, mi-ar plăcea să-l vedeți și voi. Nu e ca și cum îl port cu cagulă pe față atunci când ieșim afară, nu suntem absurzi, dar odată ce am face publice imagini cu fața copilului ar putea fi fotografiat oriunde, oricând, fără acordul nostru, și postat în aceleași condiții. Nu vrem să atragem genul ăsta de atenție asupra lui”, a spus artista.

Un alt motiv important pentru această decizie este faptul că artista își dorește ca Sasha Ioan să poată decide singur, atunci când va crește, dacă își dorește sau nu să fie în lumina reflectoarelor.

„Să îl posteze oricine, să zică oricine orice despre el, nu sunt pregătită și nu-i doresc genul ăsta de atenție momentan pentru că nici nu știu dacă e genul de om care își dorește atenția asta. Pe lângă asta, vrem să fie tratat ca un copil normal, să nu știe lumea că e copilul lui cutare”, a mai spus cântăreața.

În opinia ei, copiii vedetelor ajung uneori prea devreme în atenția publicului, fără să aibă posibilitatea de a alege.

Pentru Theo Rose, cel mai important lucru este ca fiul ei să crească într-un mediu cât mai normal, ferit de presiunea celebrității. Artista spune că își dorește să îi ofere copilului o copilărie liniștită, în care să se dezvolte firesc, departe de expunerea excesivă din mediul online.