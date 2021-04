What's Up merge la un control medical în străinătate. „Sper să mă întorc viu”

Artistul a fost prezent în platoul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” în dimineața zilei de 27 aprilie. La început a vorbit despre cariera sa, dar a făcut și o dezvăluire neașteptată despre starea lui de sănătate. Artistul a povestit că nu reușește să se odihnească, că nu doarme, dar și că medicii i-au spus că are „inima mărită”.

What’s Up va merge la un consult de specialitate în străinătate.

„Inițial, am vrut să dau exemplul de băiat cuminte. Engleza mea e de la Michael Jackson, de la Cartoon Netwoork. Cine știe, poate reusim să reprezentăm România la Eurovision.

De la 14 ani stăteam în studio, eu sunt din București, din zona 13 Septembrie, dar nu știm cât mai stă What’s Up printre noi. Nu prea dorm noaptea. Visul copilăriei mele este să fac bani și să dăruiesc celor pe care îi iubesc. Nu mi-a ieșit.

Am făcut niște analize și mi-au zis că am inima mărită, adică am inima la limita superioară. Eu dorm prea puțin și mi-au zis că pocnește inima, o să fug prin Europa la doctor, voi pleca pe 29 luna aceasta și mă voi întoarce pe 9 luna viitoare, sper că viu”, a spus What’s Up la Antena 1.

