Mukinka urmează să devină tatăl unei fetițe, așadar îl așteaptă o perioadă plină de emoție, dar și de cheltuieli.

Ce va face Mukinka Chibanga cu banii de la iUmor

Mukinka Chibanga a ieșit învingător în cel de-al șaptelea eszon ‘iUmor’, impresionând publicul și jurații cu glumele sale referitoare la tradițiile românești.

În cadrul unui interviu acordat Click!, tânărul care va deveni foarte curând tată a dezvăluit ce are de gând să facă cu cei 20 000 de euro câștigați.

„Atât eu cât și soția mea gândim pe termen lung. Eu chiar am întrebat-o: Și dacă voi câștiga, ce facem cu banii? Am hotărât să punem banii deoparte, avem și o casă și am vrea să terminăm cu toate achizițiile, dar mai ales pentru fetița noastră care urmează să se nască în ianuarie”, a declarat câștigătorul iUmor.

Mukinka Chibanga l-a impresionat pe Cheloo la iUmor

Mukinka a câștigat marea finală a sezonului 7 iUmor, finală în care s-au luptat pentru marele premiu în valoare de 20.000 euro numere de magie, stand-up, trap, rap, glume scurte sau mimă cu sunete. Jurații au fost impresionați de numărul său, ca ulterior, votul publicului să îl desemneze câștigătorul iUmor sezonul 7!

Mukinka Chibanga, tânărul de origine africană ce a adus în audiții la iUmor un număr de stand-up despre tradiţiile de nuntă şi botez din ţara noastră i-a cucerit din prima pe Delia, Cheloo și Bendeac, dar şi pe telespectatorii iUmor, care, prin voturile lor din aplicaţia iUmor l-au trimis direct în marea finală a acestui sezon.

În numărul din finală a mixat în stand-up său limba engleză cu limba română, a vorbit despre tradițiile românilor atunci când se sărbătorește ziua de nume, despre cum este văzut un străin de culoare în România, care sunt reacțiile lor și cum a reușit să se acomodeze cu obiceiurile noastre.

