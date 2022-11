Nadia Comăneci și-a sărbătorit ziua în avans, la Campionatele Mondiale de la Liverpool. Chiar și așa, ea va face o petrecere restrânsă și acasă, cu familia.

„Pe 12 va fi ceva ceva mic, privat, cu familia. Petrecerea surpriză a fost deja la Livepool, la Campionatele Mondiale de Gimastică, unde am avut alături și familia, prieteni și comunitatea gimnasticii”, a declarat Nadia Comăneci.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Fiecare aniversare este specială … Mereu sunt înconjurată de prieteni și de cei dragi. Anumite detalii aniversare sunt speciale, deoarece rămân private . Familia mi-a fost și-mi e mereu alături de ziua mea, chiar și atunci când ne aflăm la mii de kilometri distanță.

De fiecare dată când eram în cantonament sau la vreo competiție, când mă întorceam îmi serbam ziua și-n familie. De când suntem părinți, Bart l-a învățat pe Dylan să se bucure de astfel de moment aniversare”, a mai dezvăluit Nadia Comăneci, care îi are mereu alături pe soțul ei și pe fiul lor, care are 16 ani deja.

Recomandări Sănătatea românească depinde de firmele verișorilor? În loc să construim sute de spitale, noi promitem că zugrăvim câteva zeci

Face sport zilnic

La aproape 61 de ani, Nadia Comăneci dovedește că are o siluetă de invidiat. A recunoscut că nu trece o zi fără să nu facă mișcare. „Fac mișcare cel puțin 30 – 40 de minute în fiecare zi. Când sunt acasă, merg în sala de gimnastică, iar atunci când sunt plecată, mă asigur din timp că hotelul are o sală de fitness. Și dacă se întâmplă să nu am o sală în apropiere, improvizez și mă antrenez în cameră folosind obiectele aflate la îndemână. Nu există însă zi fără mișcare fizică”, a spus ea într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

Totodată, ea are mare grijă și la alimentație. „Mănânc echilibrat, cel mai mult îmi place peștele, alături de legume gratinate sau piure de legume. De sărbători mă mai răsfăț și eu cu anumite produse culinare, mai ales că pregătesc și feluri de mâncare tradițional românești, cum sunt sarmalele adaptate în care folosesc carne de curcan, spre exemplu”, a mai spus ea.

Foto: Facebook, Hepta

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un nou scandal, Anamaria Prodan îl dă în judecată: „Trebuie să plătească pentru ce a făcut”

Playtech.ro Părintele Calistrat, REACŢIE uluitoare după ce a lovit o femeie! Legătura NEŞTIUTĂ până acum dintre cei doi

Viva.ro O mai ții minte pe Veronica, din filmul cu același nume? Cum arată Lulu Mihăescu la 53 de ani

Observatornews.ro În 2012 plecau în Spania, dar gândul le era doar la România. Cum s-au schimbat părerile Denisei şi ale lui Alex în 10 ani

Știrileprotv.ro Caz rar în România. Două surori s-au născut exact în aceeași zi, în ani diferiți | GALERIE FOTO

FANATIK.RO Cele șase orașe din lume care se vor scufunda înainte de 2030. De ce se întâmplă lucrul acesta, de fapt

Orangesport.ro VIDEO | Un jandarm din Galaţi şi-a agăţat în gard spray-ul lacrimogen şi acesta s-a descărcat în public. Momente ireale

HOROSCOP Horoscop 11 noiembrie 2022. Capricornii ajung la concluzii dintre cele mai pesimiste în legătură cu evoluția viitoare a relației de cuplu

PUBLICITATE LIVE! PROMO CODE ȘI DISCOUNT-URI LA PRODUSE AVON