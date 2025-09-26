Chiar dacă el apare foarte des la televizor, fiind în unele sezoane și jurat la „Splash! Vedete la apă”, Nea Mărin nu își arată la fel de mult și familia la televizor. Însă toată lumea știe că este căsătorit de peste 40 de ani cu Mioara Barbu.

Dansator și coregraf, Nea Mărin are 67 de ani, iar acum ne-a oferit în exclusivitate câteva detalii despre soția și familia lui. Întrebat cât de vie este în continuare flacăra iubirii în relația lui, vedeta a precizat că soția lui este „inima casei și stâlpul familiei”.

„Iubirea este temelia și fundamentul pe care s-au clădit căsnicia și familia mea. După 45 de ani, tot ce pot să spun este că flacăra se transformă într-un magnet ce mereu te trage acasă. Soția mea este inima casei, stâlpul familiei. Ea are grijă de noi toți și poate că de multe ori nu apreciem tot ceea ce ea ne oferă…

M-aș bucura ca toți tinerii din ziua de azi să nu aleagă atât de repede ieșirea dintr-o relație, ci să lupte pentru a face lucrurile să meargă, pentru că la final de zi acasă îți găsești liniștea. Și, când copiii și nepoții pleacă, jumătatea ta este cea cu care îți faci zilele frumoase”, a spus Nea Mărin în exclusivitate pentru Libertatea.

