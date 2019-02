„Astăzi a murit TATA! A plecat într-o lume mai bună. Dumnezeu să te ierte, suflet drag”, este mesajul soţiei lui Tudorel Filimon.

Tudorel Filimon a reușit să își cumpere un apartament cu două camere, după multe ore de muncă. În cadrul unui interviu oferit recent, actorul a mărturisit că stă bine din punct de vedere financiar.

Actorul Tudorel Filimon a fost executat de bancă şi de cămătari, după ce a împrumutat o sumă mare de bani. „Cămătarii m-au executat, banda de cămătari a fost prinsă de curând. Eu m-am împrumutat de la o bancă, iar cămătarii au preluat. Am 40 de ani de carieră, de acum începe viaţa, nu-i aşa? Eu prin muncă m-am detaşat, am interpretat un rol, dar munca m-a ajutat, dacă nu, ar fi fost mai greu. Sunt credincios de mic, dar credinţa m-a ajutat în vremurile grele. Am renunţat de curând şi la ţigări, poate o să încep şi o dietă. De multe ori mi-au trecut banii printre mâni, nu am strâns niciodată banii.' a dezvăluit nea Popa în emisiunea Agenţia VIP .

