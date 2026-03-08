Nepotul lui Ion Țiriac a împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de Ileana Lazariuc pentru fiul ei, Alexandru

Discretă când vine vorba despre viața personală, Ileana Lazariuc a ales totuși să împărtășească cu urmăritorii ei un moment special. Pe rețelele de socializare, vedeta a publicat câteva imagini cu Alexandru și i-a transmis un mesaj emoționant, în care și-a exprimat mândria și dragostea pentru fiul său.

Cu ocazia majoratului, Ileana Lazariuc i-a dedicat un mesaj plin de emoție, care a atras imediat reacțiile fanilor.

„18 ani de când te iubesc. 18 ani de când sunt mândră de tine. 18 ani de când îi mulțumesc destinului că te am. La mulți ani fericiți, cea mai mare binecuvântare a mea. Te iubesc!”, a scris vedeta pe Instagram.

Mesajul a fost însoțit de imagini cu Alexandru, iar urmăritorii au lăsat numeroase comentarii și urări pentru tânărul sărbătorit.

Prima experiență la volan pentru nepotul lui Ion Țiriac

Ziua aniversară a fost marcată și de un moment special pentru Alexandru Țiriac. Tânărul s-a urcat pentru prima dată la volan, însă nu al unei mașini obișnuite, ci al unei mașini de curse. Ileana Lazariuc a publicat imagini cu această experiență, mândră de noua etapă din viața fiului ei.

Ileana Lazariuc are doi băieți, Alexandru și Nicholas Țiriac. Fiul cel mic are aproape 17 ani, iar vedeta a vorbit de multe ori despre relația specială pe care o are cu copiii ei.

Deși preferă să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor, Ileana Lazariuc publică uneori imagini cu cei doi băieți.

Alexandru Ion Țiriac și Ileana Lazariuc au fost împreună 17 ani

Alexandru Ion Țiriac și Ileana Lazariuc au format un cuplu timp de 17 ani și au împreună doi copii. Au divorțat în mare secret, în 2017, iar acest lucru s-a aflat abia după doi ani. Chiar dacă nu mai sunt căsătoriți, aceștia au în continuare o relație foarte bună.

În luna octombrie a anului 2019 s-a aflat că Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac nu mai formează un cuplu, că au divorțat în 2017. De atunci, cei doi au fost foarte discreți cu aparițiile publice, nici declarații nu au făcut despre separare.

„Ileana şi Alexandru nu mai sunt împreună. Erau străini unul de celălalt. El avea altă viaţă, ea era mai mult cu copiii. S-a răcit relaţia şi au decis de comun acord să divorţeze. Nu au spus nimic, pentru că la mijloc sunt bani mulţi şi acesta a fost pactul: discreţie totală, dovadă că doar apropiaţii ştiau de aceste lucruri. Ea nu se poate plânge, are o viaţă de regină, copiii au de toate. Au locuit o vreme la Monte Carlo, Paris, după care s-au întors în România. De-atunci începuse să se strice treaba. Copiii lor au fost protejaţi, pentru că au decis să se comporte ok, au evitat discuţiile în contradictoriu. Nimeni nu a fost fericit cu decizia asta, dar aşa e viaţa”, dezvăluia pentru Click! o persoană din apropierea celebrului cuplu, la doi ani de la divorț.

Alexandru Țiriac, fiul cel mare al lui Țiriac jr și al Ilenei Lazariuc, s-a născut la Paris, la 7 martie 2008, iar mezinul este Nicholas Noah şi a venit pe lume pe 19 iunie 2009.

