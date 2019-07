Platforma digitală a asigurat pe contul său de Twitter că 40,7 milioane de abonaţi au vizionat deja cel de-al treilea sezon al serialului „Stranger Things”, potrivit Agerpres.

„Este mai mult decât orice alt film sau serial (pe Netflix) în primele sale patru zile”, a anunţat compania, care rareori publică informaţii privind audienţa.

„Iar pentru 18,2 milioane de conturi s-a încheiat deja vizionarea întregului sezon”, a subliniat Netflix.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.