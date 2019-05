Nick Mason, în vârstă de 75 de ani, devenit Comandor al Ordinului Imperiului Britanic. Alături de colegii săi de la Pink Floyd, David Gilmour şi Roger Waters, Mason a contribuit la crearea unui nou curent experimental în muzica rock, notează independent.ie.

Nicholas Mason, the drummer from rock band @pinkfloyd received a CBE for services to Music from The Duke of Cambridge. Nicholas featured on every album produced by the band since he co-founded them in 1965. pic.twitter.com/7cEddkzwkQ

— The Royal Family (@RoyalFamily) 2 mai 2019