Nicki Minaj a captat atenția la Summit-ul Trump Accounts, desfășurat pe 28 ianuarie 2026, la Washington, D.C. Artista a lăudat inițiativa președintelui Donald Trump de a crea conturi de investiții pentru copiii născuți în SUA, exprimându-și sprijinul ferm pentru acest proiect semnificativ.

Nicki Minaj, pe scenă cu Donald Trump

Rapperița intenționează să doneze între 150.000 și 300.000 de dolari pentru acest program. „Sunt probabil cel mai mare fan al președintelui și asta nu se va schimba”, a declarat Minaj în fața publicului, după ce a fost invitată pe scenă alături de președinte și omul de afaceri Kevin O’Leary.

„Ura sau ce au oamenii de spus nu mă afectează deloc. De fapt, mă motivează să-l susțin și mai mult. Și ne va motiva pe toți să-l susținem mai mult”. Nicki a apărat inițiativa președintelui, vorbind despre importanța unui sprijin financiar timpuriu pentru nou-născuți. „Nu vom lăsa să fie hărțuit pentru asta”, a adăugat ea. „Are multă forță în spatele lui, iar Dumnezeu îl protejează. Amin!”.

Conturile Trump au fost introduse ca parte a legii „One Big Beautiful Bill Act”. Proiectul prevede deschiderea unui cont de investiții pentru fiecare cetățean american născut între 1 ianuarie 2025 și 31 decembrie 2028, fiecare cont primind o contribuție inițială de 1.000 de dolari din partea guvernului. Contribuțiile anuale sunt limitate la 5.000 de dolari, iar fondurile vor fi investite într-un indice bursier larg.

Beneficiarii nu vor avea acces la fonduri până la vârsta de 18 ani, iar retragerile vor respecta regulile standard IRA. Casa Albă a estimat că, dacă conturile sunt finanțate constant și lăsate intacte, acestea ar putea ajunge la 1,9 milioane de dolari până la vârsta de 28 de ani. Minaj a promovat proiectul printr-o postare pe X pe 24 ianuarie, numind conturile „adevărata semnificație a generozității”.

Nicki Minaj va avea statut de rezident permanent legal

La câteva ore după eveniment, artista originară din Trinidad a postat pe X o fotografie cu un Trump Gold Card, însoțită de mesajul „Welp”. Imaginea, care a strâns peste 5,2 milioane de vizualizări, a fost realizată chiar în ziua respectivă, Minaj purtând același palton alb și unghiile multicolore care i-au completat ținuta la summit.

Într-un mesaj ulterior, cântăreața a explicat mai multe despre cardul său: „Rezidență? Rezidență? Înțelegeți ideea. 😅 Finalizez actele pentru cetățenie chiar acum, la cererea MINUNATULUI, grațiosului, fermecătorului meu președinte. Mulțumesc petiției. 📋 N-aș fi reușit fără voi. Oh, CitizenNIKA ești cu adevărat momentul. Cardul Trump Gold gratuit”.

Trump Gold Card, conform site-ului oficial, este un tip de viză bazată pe abilitatea persoanei de a aduce un beneficiu semnificativ Statelor Unite. Procesul de aplicare include o taxă de procesare nerambursabilă de 15.000 de dolari, o verificare amănunțită de fond și o „donație” de un milion de dolari, menită să demonstreze valoarea aportului aplicantului pentru țară. După acest proces, solicitanții pot obține statutul de rezident permanent legal.

Postarea lui Minaj a fost redistribuită chiar de Casa Albă, care a adăugat mesajul: „oh, shes super BASED ✨”.