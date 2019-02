„Sunt foarte fericită, după cum se aude. Iubit am, bineînțeles. E prima mea relație serioasă, care depășește o lună. Ne înțelegem și clar e diferit pentru că este și mai matur și probabil și eu m-am uitat mai bine. Este mai mare decât mine cu 8 ani. Maturitatea nu vine odată cu vârsta, vine odată cu experiența. Cred că la mine maturitatea s-a format, în showbiz sunt multe provocări, am avut și experiențe frumoase și mai puțin bune dar din toate am învățat ceva. E un început de a fi femeie. Îmi doresc să am o evoluție frumoasă și să fiu cât mai reală, că nu prea mai există oameni reali”, a povestit Nicole Cherry, la „Star Matinal”.

La începutul lunii ianuarie, cântăreața Nicole Cherry a fost fotografiată în tandrețuri cu iubitul ei, pe pârtie. Artista pare mai fericită ca niciodată în brațelel bărbatului care este cu opt ani mai mare ca ea.

