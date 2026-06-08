Mijlocașul danez a căzut pe terenul de fotbal în minutul 65, moment care a readus în memorie episodul dramatic din 2021, când sportivul a suferit un stop cardiac în timpul Campionatului European de Fotbal.

Christian Eriksen se simte bine în prezent

Potrivit medicilor și oficialilor federației daneze, fotbalistul a fost conștient după incident și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Partida a fost întreruptă și ulterior abandonată, în contextul îngrijorării generale provocate de starea unuia dintre cei mai importanți jucători ai Danemarcei.

Imaginile televizate l-au surprins pe Christian Eriksen ducându-și brusc ambele mâini la piept în timp ce lângă el nu se afla niciun adversar și niciun coechipier. La scurt timp după acest gest, mijlocașul s-a prăbușit pe gazon.

Antrenorii și jucătorii au reacționat imediat, iar stafful tehnic al Ucrainei a făcut semn personalului medical să intre cât mai repede pe teren. În câteva secunde, medicii au ajuns lângă fotbalist pentru a-i acorda îngrijiri.

Medicul echipei naționale a Danemarcei, Morten Boesen, a oferit ulterior detalii despre primele momente după incident. Acesta a explicat că Eriksen și-a pierdut pentru scurt timp cunoștința, însă și-a revenit rapid.

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„Christian și-a recăpătat foarte repede cunoștința și am putut comunica imediat cu el. Eriksen este bine și a părăsit terenul pe propriile picioare. Din câte pot vedea, stimulatorul cardiac funcționează așa cum trebuie”, a spus medicul, potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor.

Acesta a dezvăluit și primul mesaj transmis de jucător după ce și-a revenit: l-a rugat să transmită colegilor că este bine și că nu trebuie să se îngrijoreze.

„Din ceea ce am văzut, cred că defibrilatorul implantat a avut o problemă în timp ce juca. Mi s-a părut că l-am văzut ducând mâna la piept și poate chiar strigând «Opriți-l». Apoi s-a prăbușit. Atunci am ajuns lângă el.

Am alergat spre Eriksen și l-am întors, dar și-a revenit relativ repede. Și-a recăpătat conștiența și apoi totul a revenit complet la normal. Acum urmează ca dispozitivul să fie analizat, deoarece acesta poate indica exact cauza incidentului. Cred că dispozitivul și-a făcut treaba și a reușit să îi restabilească ritmul cardiac”, a mai spus Morten Boesen, care a dezvăluit astfel și cuvântul rostit de Christian Eriksen înainte să se prăbușească pe teren.

„Este conștient și se simte bine în aceste circumstanțe”, a anunțat Federația Daneză de Fotbal după meciul amical cu Ucraina.

Episodul amintește de panica din anul 2021

Incidentul a readus inevitabil în memoria fanilor una dintre cele mai șocante imagini din istoria recentă a fotbalului. În timpul meciului dintre Danemarca și Finlanda de la Campionatul European din 2021, Christian Eriksen a suferit un stop cardiac și a avut nevoie de intervenție medicală de urgență chiar pe teren.

La acea vreme, întreaga lume a urmărit cu sufletul la gură lupta medicilor pentru salvarea sa. Ulterior, fotbalistul a povestit că a aflat că „a fost plecat din această lume timp de cinci minute”.

După recuperare, Christian Eriksen a revenit în fotbalul profesionist. Lui i-a fost implantat un defibrilator cardiac și și-a reluat cariera după 259 de zile, însă nu la Inter Milano, echipa pentru care juca înainte de momentul dramatic, deoarece în Italia nu mai ai voie să intri pe teren dacă ai suferit probleme cardiace.

Fotbalistul danez a evoluat pentru Brentford și Manchester United, înainte de a semna cu Wolfsburg în 2025.

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