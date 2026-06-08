Mijlocașul danez a căzut pe terenul de fotbal în minutul 65, moment care a readus în memorie episodul dramatic din 2021, când sportivul a suferit un stop cardiac în timpul Campionatului European de Fotbal.

Christian Eriksen se simte bine în prezent

Potrivit medicilor și oficialilor federației daneze, fotbalistul a fost conștient după incident și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Partida a fost întreruptă și ulterior abandonată, în contextul îngrijorării generale provocate de starea unuia dintre cei mai importanți jucători ai Danemarcei.

Imaginile televizate l-au surprins pe Christian Eriksen ducându-și brusc ambele mâini la piept în timp ce lângă el nu se afla niciun adversar și niciun coechipier. La scurt timp după acest gest, mijlocașul s-a prăbușit pe gazon.

Antrenorii și jucătorii au reacționat imediat, iar stafful tehnic al Ucrainei a făcut semn personalului medical să intre cât mai repede pe teren. În câteva secunde, medicii au ajuns lângă fotbalist pentru a-i acorda îngrijiri.

Medicul echipei naționale a Danemarcei, Morten Boesen, a oferit ulterior detalii despre primele momente după incident. Acesta a explicat că Eriksen și-a pierdut pentru scurt timp cunoștința, însă și-a revenit rapid.

Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în meciul amical Danemarca - UcrainaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

„Christian și-a recăpătat foarte repede cunoștința și am putut comunica imediat cu el. Eriksen este bine și a părăsit terenul pe propriile picioare. Din câte pot vedea, stimulatorul cardiac funcționează așa cum trebuie”, a spus medicul, potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor.

Acesta a dezvăluit și primul mesaj transmis de jucător după ce și-a revenit: l-a rugat să transmită colegilor că este bine și că nu trebuie să se îngrijoreze.

„Din ceea ce am văzut, cred că defibrilatorul implantat a avut o problemă în timp ce juca. Mi s-a părut că l-am văzut ducând mâna la piept și poate chiar strigând «Opriți-l». Apoi s-a prăbușit. Atunci am ajuns lângă el.

Am alergat spre Eriksen și l-am întors, dar și-a revenit relativ repede. Și-a recăpătat conștiența și apoi totul a revenit complet la normal. Acum urmează ca dispozitivul să fie analizat, deoarece acesta poate indica exact cauza incidentului. Cred că dispozitivul și-a făcut treaba și a reușit să îi restabilească ritmul cardiac”, a mai spus Morten Boesen, care a dezvăluit astfel și cuvântul rostit de Christian Eriksen înainte să se prăbușească pe teren.

„Este conștient și se simte bine în aceste circumstanțe”, a anunțat Federația Daneză de Fotbal după meciul amical cu Ucraina.

Episodul amintește de panica din anul 2021

Incidentul a readus inevitabil în memoria fanilor una dintre cele mai șocante imagini din istoria recentă a fotbalului. În timpul meciului dintre Danemarca și Finlanda de la Campionatul European din 2021, Christian Eriksen a suferit un stop cardiac și a avut nevoie de intervenție medicală de urgență chiar pe teren.

La acea vreme, întreaga lume a urmărit cu sufletul la gură lupta medicilor pentru salvarea sa. Ulterior, fotbalistul a povestit că a aflat că „a fost plecat din această lume timp de cinci minute”.

După recuperare, Christian Eriksen a revenit în fotbalul profesionist. Lui i-a fost implantat un defibrilator cardiac și și-a reluat cariera după 259 de zile, însă nu la Inter Milano, echipa pentru care juca înainte de momentul dramatic, deoarece în Italia nu mai ai voie să intri pe teren dacă ai suferit probleme cardiace.

Fotbalistul danez a evoluat pentru Brentford și Manchester United, înainte de a semna cu Wolfsburg în 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E știrea care zguduie politica! Numele de ministru pe care niciun român nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe lista pentru viitorul Guvern. Valuri de reacții după ce s-a aflat
Viva.ro
E știrea care zguduie politica! Numele de ministru pe care niciun român nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe lista pentru viitorul Guvern. Valuri de reacții după ce s-a aflat
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
GSP.RO
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
Ultimele vești de luni dimineață, de la spital, în cazul lui Eriksen » Doctorul naționalei a făcut anunțul
GSP.RO
Ultimele vești de luni dimineață, de la spital, în cazul lui Eriksen » Doctorul naționalei a făcut anunțul
Parteneri
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
Politică 12:55
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării - Surse
Exclusiv
Politică 07 iun.
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Parteneri
O nouă teorie conspiraționistă câștigă teren în România. Cum își pun unii părinți nou-născuții în pericol refuzând injecția cu vitamina K
Adevarul.ro
O nouă teorie conspiraționistă câștigă teren în România. Cum își pun unii părinți nou-născuții în pericol refuzând injecția cu vitamina K
Ce mutare a reușit Universitatea Craiova pentru sezonul viitor! „Este o certitudine. România a câștigat un jucător deosebit”
Fanatik.ro
Ce mutare a reușit Universitatea Craiova pentru sezonul viitor! „Este o certitudine. România a câștigat un jucător deosebit”
Petrolul atinge 96 dolari pe baril după atacul din Iran. Cum reacționează piețele
Financiarul.ro
Petrolul atinge 96 dolari pe baril după atacul din Iran. Cum reacționează piețele
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Suma uriașă de bani pe care Gabi Tamaș a primit-o de la Antena 1 după ce a câștigat Survivor România 2026 și Asia Express 2025
Stiri Mondene 12:51
Suma uriașă de bani pe care Gabi Tamaș a primit-o de la Antena 1 după ce a câștigat Survivor România 2026 și Asia Express 2025
Acasă la Sile Camătaru. Imagini rare cu vila din Ferentari care arată ca un palat
Stiri Mondene 12:10
Acasă la Sile Camătaru. Imagini rare cu vila din Ferentari care arată ca un palat
Parteneri
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
TVMania.ro
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Țara în care românii vor să-și cumpere locuințe. Unele ajung să coste cât un apartament în România
ObservatorNews.ro
Țara în care românii vor să-și cumpere locuințe. Unele ajung să coste cât un apartament în România
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Parteneri
Și Dennis Man s-a căsătorit astăzi: căpitanul Stanciu i-a fost naș
GSP.ro
Și Dennis Man s-a căsătorit astăzi: căpitanul Stanciu i-a fost naș
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
GSP.ro
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
Parteneri
Cine ar putea intra în noul Guvern? Lista numelor vehiculate
Mediafax.ro
Cine ar putea intra în noul Guvern? Lista numelor vehiculate
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Ce substanță și-ar fi injectat medicul găsit mort la Spitalul Floreasca. Este de 50 de ori mai puternică ca heroina
Redactia.ro
Ce substanță și-ar fi injectat medicul găsit mort la Spitalul Floreasca. Este de 50 de ori mai puternică ca heroina
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Eugen Tomac, după primele consultări cu șefii PNL: „Reformele începute de Ilie Bolojan trebuie continuate”
Politică 12:55
Eugen Tomac, după primele consultări cu șefii PNL: „Reformele începute de Ilie Bolojan trebuie continuate”
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
Politică 12:55
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Cele 4 cuvinte pe care le-a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026. A fost o mare surpriză
Fanatik.ro
Cele 4 cuvinte pe care le-a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026. A fost o mare surpriză
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?