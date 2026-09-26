Pe 25 septembrie, chiar de ziua regretatei Maria Tănase, Nicole Cherry a făcut un anunț important: a lansat albumul „Infinit”, un proiect de opt piese care marchează o etapă de maturizare artistică și, în același timp, o apropiere tot mai profundă de propriile rădăcini muzicale.

Albumul cântăreței este un omagiu pentru una dintre cele mai importante voci ale culturii românești și uneia dintre artistele care au influențat generații întregi.

Printre piesele albumului se regăsește și „Habar n-ai tu”, o colaborare cu Grasu XXL, care aduce împreună sensibilitatea vocii lui Nicole Cherry și energia hip-hop a unuia dintre cei mai relevanți artiști ai culturii urbane din România. Pentru piesele „Infinit” și „Habar n-ai tu”, Nicole Cherry a pregătit videoclipuri oficiale, în timp ce celelalte șase piese beneficiază de materiale video de suport: „Pasăre măiastră”, „Nenorocul”, „Văleleu”, „Rea de gură”, „Am iubit și-am să iubesc” și „Până când nu te iubeam”.

Piesa „Infinit” este compusă de Nicole Cherry, Șerban Cazan, Irina Tănase, Andra Brebu și Bianca Dragomir și produsă de Șerban Cazan. Videoclipul este semnat de AliB, cu Gosh în rolul de DoP.

„Din inimă, pentru totdeauna. Așa s-a născut «Infinit». Vă prezint cu emoție albumul în care am pus bucăți din suflet și toată iubirea mea pentru muzică. Și multă recunoștință pentru Maria Tănase, una dintre vocile care au marcat generații. «Infinit» este despre tot ce am fost, tot ce sunt și tot ce vreau să păstrez cu mine mai departe. Ne vedem pe 24 noiembrie, la primul meu concert de la Sala Palatului «Infinit»”, a spus Nicole Cherry.

„Infinit” este, în esență, o declarație despre transformare, despre rădăcini și despre curajul de a-ți asuma cine ești. „Habar n-ai tu” este o piesă de dragoste care combină sensibilitatea lui Nicole Cherry cu inserturile hip-hop ale lui Grasu XXL.

Piesa „Habar n-ai tu” este produsă de Șerban Cazan și compusă de Nicole Cherry, Grasu XXL, Șerban Cazan, Andra Brebu și Bianca Dragomir, cu versuri semnate de Nicole Cherry, Grasu XXL, Andra Brebu și Bianca Dragomir.

Pe 24 noiembrie, Nicole Cherry își va spune povestea muzicală pe scena Sălii Palatului, în cadrul primului său concert în această sală. Un loc aparte în această poveste îl ocupă Maria Tănase, una dintre cele mai puternice figuri ale culturii românești.

Pentru Nicole Cherry, întâlnirea cu universul Mariei Tănase nu este un simplu exercițiu de reinterpretare, ci o călătorie către emoție, autenticitate și acea parte profund românească a muzicii care continuă să vorbească și astăzi.

„Infinit” nu este un tribut și nu este un concert de cover-uri. Este o întâlnire între două universuri artistice, despărțite de generații, dar unite prin emoție, autenticitate și libertatea de a spune o poveste prin muzică.