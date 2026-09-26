Theo Rose face parte din juriul „Vocea României” 2026, alături de Horia Brenciu, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirilă, iar emisiunea este prezentată de Pavel Bartoș, încă de la apariția ei pe post. Înainte de ediția de vineri seara, 25 septembrie, artista a povestit un moment petrecut pe vremea când prezenta „Superstar”, emisiunea care a ținut locul Vocii României un sezon la PRO TV. Cum a ajutat-o Pavel în cele mai tensionate momente.

Pe contul de socializare, Theo a postat și o imagine, în care apare alături de Pavel Bartoș. „Faceți abstracție de faptul că s-a crezut puțin DiCaprio în poza asta.

Pe Pavel Bartoș l-am văzut întâi în telenovelele de pe Acasă, apoi în emisiunile mele preferate: RAȚ și Vocea. Mulți ani mai târziu, am primit rolul de prezentator la Superstar, emisiunea care a ținut locul Vocii României un sezon la PRO TV.

Și într-una dintre seri urma să prezint pentru prima dată în viață mea o emisiune LIVE. Niște emoții… n-am cuvinte. Aveam producția în cască. Mă numără.

5, 4, 3… Dacă mă întrebai atunci cum mă cheamă, pot să jur că răspundeam altceva.

Și de undeva, din sala, se aude Pavel:

„Haide, Theo!” Atât. Probabil că el a uitat momentul până să ajungă acasă. Eu nu.

Da’ câteodată îți trebuie foarte puțin că să înțelegi foarte mult despre un om. Și atunci am înțeles ceva ce poate de acasă nu se vede. Oamenii ăștia nu rezistă atâția ani doar pentru că sunt muncitori, talentați și norocoși. Poate rezistă și pentru că, atunci când nu-i filmează nimeni, sunt buni cu oamenii.

I-am spus lui Pavel că n-am să uit gestul asta. Dar m-am gândit să vi-l spun și vouă, în caz că va întrebați cum naiba rezistă omul asta de atâția ani și la TV, și-n teatru, și-n cinema.

Uite așa. În seară asta e @vocea_romaniei , de la 20.30, la PRO TV și pe Voyo.

Theo Rose si Pavel Bartos