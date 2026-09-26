Teodora Stoica a trecut printr-o perioadă dificilă, motiv pentru care nu și-a mai respectat rutina care o făcea să se simtă în formă. Ea a povestit pe contul de socializare că și-a neglizat propriile nevoi, iar starea ei de sănătate nu este deloc una bună.

Perioada dificilă prin care trece a venit la scurt timp după dispariția animalului său de companie, de care era foarte apropiată. Teodora a postat un mesaj pe contul de socializare, în care mărturisește sincer cum se simte în prezent.

„Sistemul meu nervos cedează şi corpul o arată.

În ultima perioadă, organismul meu începe să arate tot ce am dus emoţional. Am răcit (n-am mai răcit de ani). Am călcat strâmb (de data asta cu dreptul, e super umflat şi mă doare, deci nici plimbările nu le mai pot face), am piciorul în orteză, iar acum mă doare spatele atât de tare încât abia mă pot mişca.

Adevărul e că în ultima perioadă nu am deloc grijă de mine. Toate obiceiurile care îmi făceau bine, toate lucrurile despre care ştiu că mă ajută, acum pur şi simplu nu simt să le mai fac.