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Dacia Hipster va fi produsă în China, în locul modelului Spring. Mașinile noi ar putea fi prezentate în 2027

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
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Dacia Hipster
Conceptul auto Dacia Hipster, expus în timpul deschiderii pentru presă a Salonului Auto de la Bruxelles, la centrul expozițional Expo din Bruxelles, vineri, 9 ianuarie 2026.
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Dacia își consolidează prezența în industria auto chineză printr-o mutare strategică: modelul electric Hipster, destinat unei noi clase de automobile planificate de Comisia Europeană, ar urma să fie produs începând cu 2027 în uzina Dongfeng din Shiyan, China, conform informațiilor obținute de Profit.ro.

Această decizie vine în contextul în care producția în China oferă costuri mai reduse, esențiale pentru atingerea pragului de preț vizat de Dacia.

Modelul Hipster, care va înlocui actualul Spring în uzina Dongfeng, reprezintă un pas important în strategia Dacia de a produce vehicule electrice accesibile. Renault a înregistrat recent brevetul de design pentru această mașină, ce păstrează liniile generale ale conceptului prezentat în 2025 la Paris.

Una dintre sursele Profit.ro din cadrul Renault Group a confirmat că producția în China este o variantă posibilă, însă lansarea oficială în 2027 nu a fost încă garantată. Vicepreședintele Dacia, Frank Marotte, a reafirmat recent că grupul Renault continuă să colaboreze cu uzina din Shiyan, în ciuda retragerii din acționariat, pentru a beneficia de costuri competitive la producție și furnizare.

Potrivit publicației britanice Autocar, Dacia Hipster va utiliza componente ale modelului Spring, ceea ce ar putea contribui la menținerea unor costuri de producție scăzute. Estimările actuale indică o lansare oficială în 2028, după o posibilă prezentare în 2027 și un început al producției la finalul aceluiași an.

Hipster va face parte dintr-o clasă de automobile complet nouă, aflată în proces de reglementare la nivelul Uniunii Europene.

Aceste vehicule vor umple golul dintre cvadricicluri și mașinile mini și vor beneficia de norme legislative mai relaxate pentru a asigura prețuri accesibile.

Conform regulamentului (UE) 2018/858, autoturismele din categoria M1 sunt obligate să respecte standarde stricte de siguranță, precum airbag-uri, sisteme de asistență la frânare sau menținerea benzii de rulare.

Aceste cerințe cresc costurile de producție, ceea ce limitează viabilitatea comercială a vehiculelor mici. Noile reglementări propuse ar putea schimba această situație, permițând producția de vehicule electrice accesibile pentru o piață mai largă.

Industria auto vizează un preț de vânzare sub 15.000 de euro pentru această clasă, însă Dacia ar putea coborî costurile și mai mult, estimând un preț între 10.000 și 12.000 de euro pentru Hipster.

Cu toate acestea, modelul nu va beneficia de subvenții în cadrul inițiativei «Fabricat în Europa». Cu toate acestea, prețul său competitiv ar putea atrage un segment semnificativ de clienți europeni, contribuind la extinderea mobilității electrice.

Producția modelului Hipster va urma modelul de dezvoltare rapidă al Renault, aplicat anterior pentru Twingo și Spring, care au trecut de la concept la producție în mai puțin de doi ani.

În plus, designul final al modelului Hipster, așa cum reiese din brevetul înregistrat, păstrează multe dintre trăsăturile apreciate ale conceptului, cu câteva ajustări minore menite să simplifice producția și să reducă și mai mult costurile.

Farurile și stopurile pixelate cu LED-uri, ușile spate cu balamale simple și alte detalii minimaliste vor contribui la poziționarea mașinii ca un model electric accesibil și practic.

Proiectul Dacia Hipster vine în contextul unei crize pe piața auto europeană, unde producătorii caută soluții pentru a compensa scăderea vânzărilor din ultimii ani.

Inspirat de succesul clasei Kei Car din Japonia, care reprezintă peste 30% din piața auto niponă, acest segment promite să aducă vehicule mici, eficiente și accesibile pe străzile europene. Industria auto estimează că milioane de astfel de mașini ar putea fi vândute anual, contribuind la tranziția către mobilitatea electrică.

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Tags: Dacia Dacia Spring Stiri China România Stiri Auto
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