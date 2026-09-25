Siegfried Mureșan a dat primele detalii despre componența viitorului Guvern: trei vicepremieri, câte unul de la PNL, USR și UDMR, fiecare cu propriul minister. Ilie Bolojan rămâne unul dintre numele importante din jurul noii formule, iar premierul desemnat spune că fostul șef al Guvernului „va mai face multe lucruri bune pentru români”, indiferent de poziția pe care o va ocupa.

Declarațiile au fost făcute vineri, la „România în Direct”, la Europa FM, după întâlnirea pe care premierul desemnat a avut-o cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Update 15:20 PNL a votat în unanimitate echipa de miniștri și programul de guvernare al guvernului Mureșan.

Guvern cu trei vicepremieri, fiecare și ministru

Siegfried Mureșan spune că viitorul Cabinet va avea trei vicepremieri, reprezentând cele trei formațiuni care îl susțin: PNL, USR și UDMR. Spre deosebire de alte formule guvernamentale, fiecare dintre cei trei vicepremieri va avea și un portofoliu ministerial.

„Avem trei vicepremieri, fiecare va avea de lucru. Au fost mai mulți până acum, i-am redus la trei: unul din partea Partidului Național Liberal, unul din partea USR și unul din partea UDMR și fiecare va avea portofoliu”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a insistat că nu își dorește vicepremieri fără atribuții executive.

„Nu va mai fi vicepremier care să nu facă nimic, care să ia doar ordine de la partide. Fiecare vicepremier va conduce un minister și va avea de lucru”, a spus el.

Formula cu trei vicepremieri fusese anunțată de Mureșan și în zilele precedente, iar PNL, USR și UDMR negociază în prezent împărțirea celor 16 ministere ale viitorului Cabinet.

Ilie Bolojan va fi vicepremier?

Întrebat direct dacă Ilie Bolojan va ocupa unul dintre cele trei posturi de vicepremier, Siegfried Mureșan nu a confirmat și nici nu a infirmat informația.

„Am spus că nu confirm și nu infirm”, a răspuns premierul desemnat.

A făcut însă o declarație amplă despre fostul premier.

„Despre domnul Bolojan vă pot spune că apreciez mult lucrurile bune pe care le-a făcut în România în ultimii ani, le vedem cu toții la Oradea, la Bihor și le-am văzut și în Guvernul României și sunt convins că va mai face multe lucruri bune pentru români în următorii ani, indiferent de poziția pe care o ocupă în statul român”, a spus Mureșan.

Numele miniștrilor au fost negociate vineri de cele trei partide, iar unele propuneri au început deja să fie validate. UDMR, de exemplu, l-a propus pe Tanczos Barna pentru funcția de vicepremier și ministru al Agriculturii.

Întregul Cabinet urmează să fie anunțat până la finalul zilei

Mureșan a refuzat să confirme în emisiune numele vehiculate pentru diferite ministere și a spus că nu va anunța miniștrii individual. Premierul desemnat vrea ca întreaga echipă să fie făcută publică după ce cele trei partide termină procedurile interne.

„În cursul acestei după-amieze cele trei partide, Partidul Național Liberal, USR și UDMR, își vor valida miniștrii în organele statutare și până la finalul zilei vom anunța întreg cabinetul de miniștri”, a declarat Mureșan.

Programul de guvernare și lista completă a miniștrilor urmează apoi să fie depuse în Parlament, unde Cabinetul trebuie să obțină votul de învestitură. Mureșan a anunțat că documentele vor fi depuse sâmbătă.

Mureșan: PNL „a înțeles greșelile” făcute în trecut

Premierul desemnat a vorbit și despre schimbările pe care spune că PNL trebuie să le facă sub conducerea lui Ilie Bolojan.

„Partidul Național Liberal, sub conducerea lui Ilie Bolojan, a înțeles greșelile pe care noi le-am făcut în trecut. Vrem să facem altfel, vrem să facem mai bine, dar singuri nu putem”, a afirmat Mureșan.

El a legat această schimbare de continuarea reformelor începute în perioada în care Bolojan a condus Guvernul. Mureșan afirmase anterior în aceeași emisiune că programul său de guvernare va continua direcția reformatoare și reducerea risipei banului public pe care o atribuie fostului premier.

„Cei care vor să țină țara pe loc sunt organizați”

Siegfried Mureșan a făcut și un apel la implicarea societății civile și a cetățenilor. Premierul desemnat a spus că alegătorii nu ar trebui să se limiteze la votul acordat o dată la patru ani, ci să urmărească activitatea parlamentarilor și să le ceară explicații și proiecte.

„Trebuie să ne uităm exact cine e, ce face, să-i cerem, să mergem la audiențe, să solicităm, să mergem cu proiecte, să ne organizăm cu vecinii, cu colegii”, a spus el.

Mureșan și-a încheiat argumentul afirmând că participarea publică este necesară pentru ca reformele pe care le propune să aibă sprijin.