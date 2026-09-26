Premierul desemnat Siegfried Mureșan depune sâmbătă, 26 septembrie, la ora 11:00, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru noul Executiv. Cabinetul susținut de PNL, USR și UDMR are 16 ministere și trei vicepremieri, iar audierile și votul de învestitură sunt programate la începutul săptămânii viitoare.

Siegfried Mureșan a depus programul de guvernare la Parlament

„Am depus un exemplar cu lista completă a miniștrilor și cu programul de guvernare la președintele Senatului, acum mergem la președintele Camerei Deputaților. (..) Avem câte un coleg ministru din partea fiecărui partid”, a transmis Siegfried Mureșan în timp ce mergea pe holurile Parlamentului.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan s-a prezentat sâmbătă la Parlament pentru a depune lista Executivului şi noul program de guvernare, fiind însoţit de Tánczos Barna (propus de UDMR la Ministerul Agriculturii) şi de Cătălin Drulă (nominalizat de USR la Ministerul Transporturilor). Odată cu înregistrarea acestor documente, începe oficial procedura de învestire a Cabinetului, ce presupune audierile miniştrilor în comisiile de specialitate şi votul decisiv din plenul reunit.

„Am depus în această dimineaţă la Senatul României, în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, programul de guvernare pe care îl propun şi lista completă a miniştrilor. În doar cinci zile am reuşit, am reuşit să elaborăm împreună cu colegii, cu experţii, cu specialiştii din cele trei partide care susţin acest guvern PNL, USR şi UDMR, am reuşit să depunem un program extrem de concret, detaliat, amplu, cu 372 de măsuri concrete pe care guvernul le va face pentru România şi am reuşit să depunem o listă de miniştri, miniştri capabili, responsabili, serioşi, care să implementeze programul de guvernare.(..) Am finalizat programul detaliat de guvernare în cursul zilei de ieri și tot ieri cele trei partide au validat programul de guvernare și lista de miniștri.”, a declarat Mureşan imediat după ce a depus la Parlament programul de guvernare.

„Vom continua pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul României în ultimul an. Cele trei partide şi-au asumat în mod responsabil guvernarea României în ultima perioadă, inclusiv sub forma unui cabinet interimar. Vom construi pe baza lucrurilor foarte bune făcute în această perioadă şi ne propunem să intrăm într-o nouă etapă de creştere economică şi de dezvoltare”, a subliniat Mureşan.

El a precizat că documentul propune o „Românie modernă, prosperă, dreaptă și sigură”, în care statul se află în slujba cetățenilor.

„Primele lucruri pe care le vom face pentru Români este reforma statului: vom reduce numărul de parlamentari, vom limita numărul secretarilor de stat. Vrem o Românie modernă. (..) Guvernul va avea doar 3 vicepremieri si fiecare va avea un portofoliu. (..) Vom interzice cumulul pensie-salariu la stat, vom reforma și moderniza companiile de stat, vom reforma și vom moderniza ANAF și vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației vor fi toate la același ghișeu.”, a declarat Siegfried Mureşan.

„Nu vom crește TVA-ul și de îndată ce ne vom permite vom reveni la cota de 19%. Menținem cota unică în vigoare. ”, a mai spus premierul desemnat.

„Cel mai important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean”, unde oamenii vor putea rezolva toate problemele.

„Vom lansa un program numit «Contul Viitorului»: în primul an de viață, părinții pot deschide un cont pe numele copilului pentru viitor. (..) Pentru o Românie sigură, alături de partenerii din NATO și UE, vom continua să investim într-o apărare antiaeriană eficientă. Va trebui să investim mai mult, mai rapid și pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru a fi siguri că facem față provocărilor de la granița României”, a mai spus Mureșan.

Apoi, Siegfried Mureșan a prezentat lista de miniștri:

Propunerile PNL pentru funcţiile de miniştri:

Viceprim-ministru şi ministrul Afacerilor Interne: Mircea Abrudean

Ministrul Finanţelor: Alexandru Nazare

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi SolidarităţiiSociale: Raluca Turcan

Ministrul Sănătăţii: Oana Gheorghiu

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: Dragoş Pîslaru

Ministrul Educaţiei şi Cercetării: Mihai Dimian

Ministrul Energiei: Sebastian Burduja

Propunerile USR

Viceprim-ministru şi ministrul Apărării Naţionale: Radu Miruţă

Ministerul Mediului: Diana Buzoianu

Ministerul Afacerilor Externe: Oana Ţoiu

Ministerul Transporturilor: Cătălin Drulă

Ministerul Economiei: Irineu Darău

Propunerile UDMR

Vicepremier şi ministru al Agriculturii: Tánczos Barná

Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila la

Ministerul Culturii: Ötvös Koppány

Ministru indepenent, susţinut de cele trei partide

Ministerul Justiţiei: Andrea Chiş

Siegfried Mureșan a precizat că audierile miniştrilor vor avea loc în zilele de luni şi marţi, iar votul în Parlament ori în a doua parte a zilei de marţi, ori miercuri dimineaţă. Premierul desemnat a cerut ca audierile fiecărui candidat să dureze cel puțin o oră, pentru ca miniștrii propuși să își poată prezenta prioritățile, iar parlamentarii să poată adresa întrebări.

Siegfried Mureșan nu își depune mandatul

Premierul desemnat a anunțat sâmbătă dimineață că va merge mai departe cu procedura de învestire, în ciuda solicitărilor de a renunța la mandat.

„Domnul Grindeanu îmi cere degeaba, în fiecare zi, să îmi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun. Fac ce spun: mergem la vot în Parlamentul României.Abia aștept să prezint oamenilor viziunea mea pentru România.”, a scris pe Facebook, sâmbătă dimineața Siegfried Mureșan.

Mureșan a precizat că este pregătit să prezinte programul de guvernare și echipa propusă pentru noul Executiv.

Lista miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan

Conducerile PNL, USR și UDMR au validat vineri programul de guvernare și listele de miniștri. Cabinetul va avea trei vicepremieri, câte unul din partea fiecărei formațiuni politice.

De la PNL:

Mircea Abrudean - vicepremier și ministru de Interne

Alexandru Nazare - Finanțe

Raluca Turcan - Muncă

Oana Gheorghiu - Sănătate

Mihai Dimian - Educație

Sebastian Burduja - Energie

Dragoș Pîslaru - Investiții și Proiecte Europene

De la USR:

Radu Miruță - Apărare

Diana Buzoianu - Mediu

Oana Țoiu - Externe

Cătălin Drulă - Transporturi

Irineu Darău - Economie

De la UDMR:

Ötvös Koppány - Cultură

Attila Cseke - Dezvoltare

Tánczos Barna - Agricultură și vicepremier

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