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Testul de sânge care poate descoperi atacurile de cord în doar 10 minute

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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Prim plan mana unui medic pune o picatura de sange in eprubeta intr-un laborator Sursă: Profimedia Images
SpinChip, noul test de sânge care schimbă regulile în urgențe și confirmă atacul de cord în 10 minute. Sursă foto: Profimedia Images.
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O inovație medicală promite să schimbe radical modul în care sunt gestionate urgențele cardiovasculare în spitale. Cercetătorii din Franța au dezvoltat un test rapid de sânge, capabil să descopere un atac de cord în doar 10 minute de la recoltare, oferind medicilor informații critice într-un timp record.

Cuprins:

De ce se măsoară troponina?

O mică înțepătură în deget și o așteptare de zece minute permit detectarea mai rapidă a unui atac de cord. Laboratorul francez bioMérieux, situat lângă Lyon, a lansat oficial pe piața europeană testul inovator SPINCHIP® hs-cTnI, relatează Ma Sante.

Această tehnologie permite măsurarea de înaltă sensibilitate a troponinei cardiace (un marker proteic eliberat în sânge când mușchiul inimii este lezat) și furnizează un rezultat precis în doar 10 minute.

Atunci când un atac de cord afectează mușchiul inimii, acesta lasă o urmă în sânge: troponina. Această proteină este eliberată atunci când celulele cardiace sunt deteriorate.

Prin urmare, măsurarea nivelului său este unul dintre testele esențiale atunci când se suspectează un atac de cord, alături de o electrocardiogramă (ECG), simptome și un examen fizic.

Cu toate acestea, obținerea acestui rezultat necesită în prezent mult timp. În procesul standard al camerelor de urgență, proba trebuie trimisă la laborator, înregistrată și analizată înainte ca rezultatul să fie returnat medicului.

Nu se mai pierde timp valoros

Noul dispozitiv medical este conceput pentru a fi utilizat direct la patul bolnavului sau în cadrul Unităților de Primiri Urgențe, evitând pierderea de timp asociată cu trimiterea și procesarea probelor în laboratoarele centrale ale spitalelor.

În mod obișnuit, obținerea rezultatelor pentru nivelul de troponină dintr-o probă de sânge trimisă la laborator durează aproximativ o oră și jumătate. Noul test reduce acest interval la doar 10 minute.

În Franța, un studiu la scară largă realizat în 27 de spitale și publicat în 2025 a estimat timpul median dintre solicitarea unui test de troponină și primirea rezultatelor în camera de gardă la 81 de minute. Acesta este un timp prețios atunci când suspectează un atac de cord. Iar în acest domeniu, bioMérieux își propune să economisească timp valoros.

Ajută medicii să ia decizii rapide pentru pacient

Durerea toracică reprezintă între 5% și 10% din totalul prezentărilor în urgențele din Europa. Confirmarea sau infirmarea rapidă a suspiciunii de infarct permite triajul eficient și eliberarea paturilor din spital.

În caz de atac de cord, fiecare minut contează pentru reducerea sechelelor miocardice. Testul rapid ajută medicii să ia decizii terapeutice imediate sau să direcționeze pacientul fără întârziere către procedurile de cardiologie intervențională.

Inovația a fost prezentată oficial la Congresul Societății Europene de Medicină de Urgență (EUSEM) de la Paris, iar intrarea sa în faza comercială pe piața europeană va permite spitalelor să optimizeze semnificativ timpii de răspuns în cazurile de urgență cardiovasculară.

Cum funcționează testul?

Principiul este destul de simplu. O singură picătură de sânge prelevată din vârful degetului pacientului este suficientă. Aceasta este colectată într-o eprubetă de mici dimensiuni, care este apoi introdusă într-un analizor plasat lângă pacient. Aproximativ zece minute mai târziu, nivelul troponinei I cardiace este disponibil.

Dispozitivul necesită doar 14 microlitri de sânge. Un fleac… Cel mai important, proba nu mai trebuie să călătorească înainte și înapoi la laboratorul central. Analiza se efectuează direct, cât mai aproape de pacient.

Pentru departamentele de urgență, beneficiul este imediat. Acestea au acces mai rapid la rezultatele esențiale pentru triajul pacientului și pentru luarea deciziilor cu privire la următorii pași în îngrijirea acestuia. Dispozitivul poate fi, de asemenea, conectat la sistemul informatic al spitalului pentru a integra direct rezultatele în dosarul medical.

Este important de menționat că SPINCHIP nu diagnostichează singur un atac de cord. Acesta oferă informații-cheie pentru a ajuta medicul să pună diagnosticul în zece minute. Nivelul troponinei trebuie interpretat împreună cu simptomele pacientului, examenul clinic și electrocardiograma (ECG), care măsoară activitatea electrică a inimii.

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Tags: Stiri Franta Studiu Europa Spital medici Stiri Paris
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