Un șofer român în vârstă de 25 de ani a fost oprit la Punctul de Trecere a Frontierei Albița în timp ce încerca să iasă din România la volanul unui autoturism Audi A6, cumpărat cu 29.000 de euro. Polițiștii de frontieră au descoperit că mașina era căutată de autoritățile din Franța pentru a fi folosită ca probă într-o procedură penală.

Incidentul a avut loc pe 24 septembrie, în jurul orei 13.20, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, din cadrul ITPF Iași.

Tânărul de 25 de ani, care are cetățenie română și moldovenească, s-a prezentat la control pentru a ieși din țară. Acesta conducea un autoturism Audi A6, de culoare neagră, înmatriculat în România.

Polițiștii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la situația juridică a mașinii și au făcut verificări suplimentare.

În urma acestora, oamenii legii au descoperit că autoturismul Audi A6 figura în bazele de date internaționale ca fiind căutat de autoritățile franceze.

Autoturism Audi A6, de 29.000 de euro, reținut la granița Albița Sursa foto: Poliția de Frontieră

Potrivit Poliției de Frontieră, mașina figura ca obiect căutat pentru a fi folosit ca probă în cadrul procedurilor penale, semnalarea fiind introdusă de autoritățile din Franța.

Șoferul le-a spus polițiștilor că nu știa că autoturismul are probleme juridice.

El le-a spus vameșilor că „a cumpărat autoturismul de la o femeie, cetățean român, cu suma de 29.000 de euro și că nu are cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu”.

Mașina, un Audi A6, a cărei valoare este estimată la peste 152.000 de lei, a fost reținută de polițiștii de frontieră pentru continuarea cercetărilor.

„Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de peste 152.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor”, precizează Poliția de Frontieră.

Ancheta urmează să stabilească modul în care mașina a ajuns în posesia tânărului și dacă acesta avea sau nu cunoștință despre situația juridică a mașinii.