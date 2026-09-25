Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 26 septembrie – 2 octombrie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 26 septembrie – 2 octombrie 2026

Zodia Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului și, până pe 6 decembrie, va fi un factor de risc în a-i face pe cei născuți în Berbec victimele unor înșelătorii, deschizând poarta către stricarea unor prietenii sau a unei cooperări. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 26 septembrie – 2 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 26 septembrie – 2 octombrie 2026

Zodia Taur. Un gest plin de simpatie sau de solidaritate, făcut de un prieten de-al nativilor: un context favorabil desfășurării unor activități comune, relaxante sau de compensare profesională. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 26 septembrie – 2 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 26 septembrie – 2 octombrie 2026

Zodia Gemeni. Luna va tranzita casa I a personalității Gemenilor și le va conferi o atitudine degajată, dezinteresul pentru treburile plictisitoare, greoaie sau care nu le dau satisfacții, îndreptându-i spre relaxare, jocuri și distracție ori spre preocupări artistice. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 26 septembrie – 2 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 26 septembrie – 2 octombrie 2026

Zodia Rac. Racii vor avea disponibilitatea să îmbrățișeze idei noi, să se atașeze de prieteni, oameni sau programe de carieră în care se regăsesc, în concordanță cu concepțiile lor de viață sau cu preocupările lor superioare. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 26 septembrie – 2 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 26 septembrie – 2 octombrie 2026

Zodia Leu. Un avantaj financiar discret, o situație patrimonială care se îndreaptă spre o reglementare onestă, o promisiune de ajutor sau o susținere materială venită din partea unei persoane sau instituții. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 26 septembrie – 2 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 26 septembrie – 2 octombrie 2026

Zodia Fecioară. Relațiile parteneriale vor fi favorabile ajungerii la o înțelegere convenabilă pentru ambele părți, la o împăcare sau la semnarea unui contract ori a unui act de asociere într-o activitate comună. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 26 septembrie – 2 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 26 septembrie – 2 octombrie 2026

Zodia Balanță. În funcție de context, unii vor lua în considerare o demisie, ieșirea dintr-o asociație, renunțarea la un contract, o despărțire, un divorț sau un proces. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 26 septembrie – 2 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 26 septembrie – 2 octombrie 2026

Zodia Scorpion. Relațiile personale vor evolua sub influența unor secvențe care i-au impresionat pe nativi în ultimele zile și le-au creat sau justificat fie niște reacții de acceptare, fie de respingere. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 26 septembrie – 2 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 26 septembrie – 2 octombrie 2026

Zodia Săgetător. Marte va intra în zodia Leului și va tranzita casa preocupărilor superioare, în planul educației și al perfecționării profesionale sau al atașamentelor și al cristalizării unor opinii pe teme majore sociale, politice, ideologice, filozofice sau morale. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 26 septembrie – 2 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 26 septembrie – 2 octombrie 2026

Zodia Capricorn. Neptun va forma o cvadratură extrem de înșelătoare și de periculoasă cu Luna Neagră, pe direcția Berbec/Capricorn; conflictul de familie va avea un impact negativ mai mare asupra lor decât asupra celorlalți. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 26 septembrie – 2 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 26 septembrie – 2 octombrie 2026

Zodia Vărsător. Context favorabil pentru o mică rezolvare financiară; Vărsătorii s-ar putea liniști după ce vor reuși să rezolve o chestiune financiară care îi neliniștea. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 26 septembrie – 2 octombrie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 26 septembrie – 2 octombrie 2026