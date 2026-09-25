O scenă demnă de comediile de la Hollywood s-a desfășurat în mijlocul zilei pe un drum îngust din regiunea Devon, Marea Britanie. Un bărbat care a încercat să prindă o pasăre Emu uriașă, scăpată dintr-o fermă, a ajuns să fie doborât la pământ. Pasărea exotică l-a lovit cu capul și a fugit.

Întreaga confruntare a fost filmată de un martor aflat la volanul mașinii sale, care a oprit pentru a permite prinderea păsării, dar a realizat rapid că asista la un moment unic. În videoclipul de câteva zeci de secunde, bărbatul poate fi văzut cum se luptă cu creatura masivă.

În timp ce bărbatul striga „Emu, jos!”, „Emu, jos!”, încercând să o imobilizeze, pasărea s-a zbătut violent și i-a aplicat o lovitură directă cu capul, potrivit The Telegraph.

A reușit în cele din urmă să o prindă, iar bărbatul a fost aruncat pe carosabil, în timp ce pasărea s-a ridicat rapid și a fugit înapoi spre curtea din care evadase. Spectacolul a fost completat de prezența unei alpaca, care privea curioasă întreaga scenă, din spatele gardului.

În ciuda căzăturii spectaculoase, bărbatul care a încercat să captureze pasărea nu a suferit răni grave, iar pasărea s-a întors în siguranță pe proprietate.