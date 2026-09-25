Nominalizarea fostei judecătoare Andrea Chiș pentru portofoliul de la Ministerul Justiției reprezintă una dintre cele mai neașteptate mișcări din echipa de guvernare pregătită de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

A fost sunată joi

Fosta judecătoare Andrea Chiș s-a pensionat din magistratură în 2023, la vârsta de 52 de ani. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, aceasta a precizat că a fost sunată de către premierul desemnat, care i-a spus că este „tehnocratul cu privire la care au căzut de acord toţi cei trei membri ai coaliţiei”.

Chiș a afirmat că astfel nominalizarea ei nu vine doar din partea unui anume partid sau a unei minorităţi. „Am vorbit mult despre nevoia unei asumări a reformei din justiţie, iar eu nu m-am ferit niciodată de asumare”, afirmă Andrea Chiş.

Cu o carieră de peste două decenii în magistratură și o prezență vocală în Consiliul Superior al Magistraturii, Andrea Chiș este recunoscută pentru luările sale de poziție în favoarea independenței sistemului judiciar.

Andreea Chiș s-a numărat printre magistrații care au criticat existența Secției Speciale de investigare a magistraților, a participat activ la protestele pentru independența Justiției în perioada Dragnea și a fost a vorbit deschis despre problemele Justiției în documentarul recorder „Justiție capturată”.

Numele său a apărut pe lista cabinetului într-un moment în care negocierile politice vizau profile tehnice, capabile să asume reformele restante din domeniul justiției și să mențină un dialog constant cu partenerii europeni.

„Despre o nominalizare la care nu mă aşteptam Mi-am propus de ceva timp, având în vedere etapa vieţii în care sunt, să accept doar proiectele în care sunt invitată. De aceea coordonez Centrul de Carieră, Orientare Profesională şi Alumni • UBB. De aceea am proiecte în Republica Moldova, în special cu Institutul Naţional al Justiţiei. Ieri am fost sunată de Prim Ministrul desemnat de Preşedintele României, domnul Siegfried Muresan, să accept nominalizarea pentru portofoliul justiţiei în propunerea unui viitor Guvern. Mi-a spus că sunt tehnocratul cu privire la care au căzut de acord toţi cei trei membri ai coaliţiei”, a scris Andrea Chiş pe Facebook.

Conform fostei judecătoare, având în vedere etapa vieții în care se află, și-a propus să accepte doar proiectele în care este invitată.

De ce a acceptat

De asemenea, aceasta a precizat motivul pentru care a acceptat această provocare: „Am acceptat, pentru că am vorbit mult despre nevoia unei asumări a reformei din justiție, iar eu nu m-am ferit niciodată de asumare. Am mai făcut-o și candidând pentru un loc în CSM. Mi-aș dori să trăim vremuri mai bune, dar nu depinde doar de mine asta. Depinde de noi toți. Primăvara va veni, indubitabil, dar vine în ritmul ei firesc. Poate e acum. Parlamentul va avea ultimul cuvânt, așa cum e firesc în societatea noastră democratică”.