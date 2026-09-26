Căderea Guvernului Bolojan ar fi avut legătură cu o intervenție americană, potrivit unei afirmații atribuite ambasadoarei SUA în Grecia. Kimberly Guilfoyle ar fi spus, la o cină cu oficiali greci, „Putem face asta oricărei țări dorim”, referindu-se la iminenta prăbușire a Executivului de la București, relatează The Wall Street Journal. Avocatul diplomatei contestă însă descrierea conversației.

„Putem face asta oricărei țări dorim”

Episodul ar fi avut loc la o cină organizată în martie, la Atena, la care participau oficiali americani și greci. Potrivit The Wall Street Journal, Kimberly Guilfoyle ar fi intrat într-un schimb tensionat de replici cu ministrul grec al energiei, Stavros Papastavrou. În timpul conversației ar fi fost adusă în discuție iminenta cădere a Guvernului României.

„Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, ar fi spus Guilfoyle, potrivit unei persoane prezente la cină și altor persoane cărora le-ar fi fost relatat ulterior episodul.

Ministrul grec ar fi răspuns că Statele Unite nu pot schimba Guvernul Greciei, ales de cetățeni. Avocatul lui Kimberly Guilfoyle a contestat însă descrierea acestui schimb de replici, precizează Wall Street Journal.

De ce apare România într-un articol despre interesele energetice ale SUA

Cu 281 de voturi, Parlamentul l-a demis marți, 5 mai 2026, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Miniștrii PSD s-au retras din Executiv, iar partidul lui Grindeanu a depus moțiunea alături de AUR, partidul lui George Simion. Afirmația despre Guvernul Bolojan apare într-o investigație mai amplă a Wall Street Journal despre rolul pe care Kimberly Guilfoyle îl joacă în promovarea intereselor energetice americane în Europa de Est.

Publicația scrie că administrația Trump vrea ca statele de pe flancul estic al Europei să cumpere gaze naturale americane în valoare de miliarde de dolari. Guilfoyle s-a deplasat în mai multe țări din Balcani pentru a susține aceste proiecte. Unul dintre proiectele centrale este așa-numitul Coridor Vertical de Gaze, care ar urma să permită intrarea gazului natural lichefiat american în Europa prin Grecia și transportarea lui mai departe spre nord și către Ucraina.

Ambasadoarea a promovat și o companie grecească

Wall Street Journal scrie că Guilfoyle le-ar fi transmis oficialilor bulgari că ar trebui să lucreze cu compania grecească Aktor Group, intrată recent în sectorul gazelor și asociată cu o companie energetică susținută de statul grec pentru importul de GNL american.

O persoană familiarizată cu discuțiile a declarat publicației că mesajul era perceput drept unul apropiat de poziția oficială a administrației americane. Alături de Guilfoyle apare frecvent și Christos Marafatsos, un consultant și lobbyist în domeniul energiei. Potrivit WSJ, acesta a participat la atât de multe dintre întâlnirile ambasadoarei încât unii oficiali străini l-ar fi confundat cu șeful ei de cabinet. În realitate, Marafatsos este unul dintre principalii lobbyiști pentru Aktor Group.

Guilfoyle, implicată tot mai mult în politica energetică din Balcani

The Wall Street Journal o descrie pe Kimberly Guilfoyle drept una dintre figurile importante ale administrației Trump în regiune, în special în zona energetică. Fosta prezentatoare Fox News și fostă logodnică a lui Donald Trump jr a traversat în repetate rânduri Balcanii pentru a susține proiectele prin care Europa ar urma să își reducă dependența de energia rusească și să importe mai mult gaz natural lichefiat din Statele Unite.