Locuitorii din Tulcea au primit mesaj RO-Alert noaptea și două avioane F-18 au fost ridicate lângă granița dintre România și Ucraina

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În noaptea de 25 spre 26 septembrie, o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în zona localității Vâlkove, aproape de granița cu țara noastră, a fost detectată de sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale.
În acest context, la ora 0.15 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.
De asemenea, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole (aflate la Baza 57 Mihail Kogălniceanu) au decolat de urgență pentru monitorizarea spațiului aerian.
„Alerta aeriană a încetat la ora 1.30. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că, în noaptea de joi spre vineri, o „țintă aeriană” a fost detectată la granița României. Ca reacție, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Totodată, a fost emis și un mesaj RO-Alert pentru populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea.