Un fruct originar din Africa, kiwano sau castravetele african cu coarne, a fost aclimatizat cu succes în România, la Buzău. Fructul este ușor de cultivat, rezistent la dăunători și poate fi păstrat până la jumătate de an fără frigider. Un singur fruct poate ajunge să coste cel puțin 10 lei, potrivit Digi24.

Fructele exotice încep să apară tot mai des alături de culturile tradiționale din România. După papaya, smochine, kiwi sau banane, cercetătorii români au testat și kiwano, un fruct originar din Africa.

Kiwano este cunoscut și sub numele de pepene cu coarne , castravete cu coarne sau Castravete țepos Tempus.

La Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, kiwano s-a adaptat fără probleme condițiilor locale.

La exterior, castravetele african cu coarne are culoarea galben-portocalie și este acoperit cu țepi. În interior, fructul are o pulpă verde, gelatinoasă.

„Foarte gustos! Extrem de suculent și răcoritor. Eu zic că este o combinație între banană și kiwi.”, spun cercetătorii Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău despre kiwano.

Un fruct costă 10 lei Sursa foto: Shutterstock

Cercetătorii spun că aroma este dificil de încadrat într-un singur gust, având și note de citrice.

Unul dintre avantajele fructului este faptul că planta nu are nevoie de condiții speciale pentru a fi cultivată.

Planta este rezistentă la dăunători, consumă relativ puțină apă și poate produce o recoltă consistentă.

„Este o cultură foarte ușor de întreținut, care poate fi foarte profitabilă. Un fruct de kiwano se poate vinde cu minim 10 lei.”, a precizat cercetătorul Ion Gherase.

Cercetătorii spun că planta nu are pretenții foarte mari nici în privința solului.

„Potențialul de producție al soiului este foarte mare (peste 6 kg/plantă), iar cheltuielile de întreținere a culturii sunt semnificativ diminuate datorită rezistenței genetice a speciei în fața atacului agenților patogeni.”, spun cei de la Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.

Un alt avantaj important este perioada lungă în care kiwano poate fi păstrat. Dacă este recoltat în pârgă și nu este lovit sau deteriorat, fructul poate rezista luni întregi.

„Poate să reziste cu succes până la câteva luni, jumătate de an”, a subliniat Bianca Kivu, cercetător.

Astfel, spre deosebire de multe fructe proaspete, kiwano nu trebuie consumat imediat după recoltare și poate fi păstrat până la șase luni fără frigider.

Castravetele african cu coarne, noua cultură profitabilă din Buzău Sursa foto: Facebook/ Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău

„Kiwano conține multe vitamine, minerale și antioxidanți, acestea fiind esențiale pentru o sănătate optimă. Are un conținut scăzut de calorii, dar este un fruct bogat în proteine. Kiwano este o sursă bună de fier și vitamina C. Îmbunătățește absorbția fierului, întărește imunitatea, scade colesterolul și riscul general de boli de inimă și crește producția de colagen, rezultând o piele mai tânără și mai elastică.”, informează Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.