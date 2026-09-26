Român prins de polițiști cu buletinul altei persoane, prezentat pe telefon, în Germania. Avea interdicție de intrare în țară

Un român în vârstă de 58 de ani a încercat să intre în Germania, miercuri dimineață, traversând granița prin punctul de trecere Hörbranz, însă a fost oprit la scurt timp după frontieră. Potrivit publicației austriece Vol.at, polițiștii din Lindau au descoperit că bărbatul avea o interdicție valabilă de intrare și ședere în Germania.

Controlul la frontieră a dezvăluit o identitate falsă

În vehiculul cu numere de înmatriculare britanice se aflau doi cetățeni români: un șofer de 52 de ani și pasagerul de 58 de ani.

În timp ce șoferul a prezentat documente valide, pasagerul le-a arătat polițiștilor doar o fotografie a unui act de identitate pe telefonul mobil. După ce au comparat fotografia cu înfățișarea bărbatului, polițiștii au devenit suspicioși.

Au observat imediat că există discrepanțe clare între fotografia din act și persoana din fața lor. O percheziție asupra portofelului bărbatului, pe care acesta inițial a refuzat să-l predea, a dus la găsirea actului său real de identitate.

Ce au descoperit polițiștii după verificări

După verificări, s-a constatat că ambii bărbați erau cunoscuți autorităților pentru diverse infracțiuni de furt. Mai mult, pasagerul avea o interdicție de intrare și ședere în Germania din octombrie 2020, valabilă până în aprilie 2028.

Acesta fusese expulzat în aprilie 2021 după o condamnare penală și revenise ilegal în Germania în 2024, fiind prins pe autostrada BAB 3. În 2025, Judecătoria din Passau a emis o amendă de aproape 1.600 de euro împotriva sa pentru încălcarea legislației privind libertatea de circulație.

Pe lângă o nouă acuzație de folosire abuzivă a unui act de identitate, bărbatul de 58 de ani va răspunde penal și pentru intrare ilegală în Germania. Șoferul mașinii a primit o amendă pentru complicitate, dar i s-a permis să-și continue drumul.