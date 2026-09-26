Singurătatea devine noul simbol al statutului social în era digitală, scrie PureWow, portal american de lifestyle. Creatorii online își promovează viața solitară ca un stil de invidiat.

Singurătatea devine un nou simbol al statutului social în era digitală. Fenomenul reflectă o schimbare notabilă în percepția socială, unde izolarea voluntară și serile liniștite acasă sunt acum promovate ca un stil de viață dezirabil.

Pe TikTok și Instagram sunt din ce în ce mai multe videoclipuri cu „seri liniștite petrecute singuri”.

Creatorii lor arată cum ajung acasă, se schimbă, fac yoga, gătesc cina, citesc sau pur și simplu se bucură de liniște.

Nu cu mult timp în urmă, rețelele de socializare erau ca o scenă în care arătam unde ne relaxam, cu cine eram prieteni, ce locuri vizitam și cât de ocupate erau viețile noastre. Cu cât aveam mai mulți oameni în jurul nostru, cu atât mai bine.

Cu toate acestea, tendința se schimbă, iar acum singurătatea poate nu mai părea o problemă, ci un semn de independență, așa cum relatează PureWow.

Pe rețelele de socializare, mulți influenceri și creatori de conținut, în special femei, postează videoclipuri despre momentele lor de solitudine, însoțite de descrieri precum „POV: Locuiești singur în New York și nu ai prieteni, așa că așa îți petreci timpul”.

Printre aceștia se numără și Paulina Cee, care transformă traiul solitar într-un stil de viață aspirational, împărtășind imagini din apartamentul său impecabil și din rutina sa de yoga pe un covor cu lumină infraroșie.

Dr. Sanam Hafeez, neuropsiholog, explică: „Singurătatea este o experiență comună pentru majoritatea oamenilor, iar să vezi pe cineva vorbind deschis despre ea poate fi validant și reconfortant. Creează, de asemenea, un sentiment de vulnerabilitate la care oamenii răspund în mod natural. Cei care se bucură să fie singuri tind să devină mai puțin dependenți de validarea externă, iar această încredere poate întări relațiile, fiind bazate pe alegere, nu pe nevoie”.

Generațiile Z și Alpha, care au crescut în timpul pandemiei și au fost mai mult în izolare, manifestă adesea anxietăți sociale.

Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății, adolescenții și tinerii adulți sunt cele mai singuratice grupuri demografice din prezent.

În acest context, mulți găsesc mai ușor să aleagă singurătatea decât să se confrunte cu vulnerabilitatea relațiilor sociale.

Cu toate acestea, există și o latură mai puțin idealizată a acestui trend. Creatoarea de conținut Tess Lavanda, de exemplu, își dezvăluie frământările legate de stabilirea unor relații de prietenie.

Într-o postare pe Instagram, ea scrie: „Nu am avut niciodată mulți prieteni și, mult timp, mi-a fost teamă să fiu singură cu mine însămi. Credeam că într-o zi voi avea atât de mulți prieteni, încât nu va trebui să mai petrec un alt weekend singură”.

În ciuda dorinței sale de conexiune, Lavanda își împărtășește procesul de a învăța să fie confortabilă în singurătate.

Dr. Hafeez subliniază: „A fi confortabil singur este o abilitate sănătoasă, nu un semn că ceva nu este în regulă. Timpul petrecut cu tine însuți îți oferă spațiu pentru reflecție, reîncărcare și o mai bună înțelegere a propriilor nevoi”.

Această tendință nu glorifică neapărat lipsa conexiunilor, ci mai degrabă redefinește ideea de singurătate ca pe o oportunitate de regăsire și de consolidare a încrederii în sine.