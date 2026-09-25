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Horoscop 26 septembrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.
Cuprins:
Este o zi cu trăiri intense, mai ales spre seară, chiar dacă se va acumula și o anumită oboseală. Este bine să eviți discuțiile interminabile, indiferent de subiect.
Va fi destul de greu să ții sub control agitația pe care ți-o provoacă răzgândirile le celor din jur. Este mai important echilibrul tău decât să-i convingi pe ei să fie mai stabili.
Sunt posibile tensiuni în relațiile cu cei dragi și cu prietenii, semn că este o zi cu destule momente delicate, pe care ar fi bine să o tratezi ca atare.
Este un moment foarte bun pentru a face o selecție a priorităților tale pentru perioada următoare, ca să știi ce merită atenția ta și ce nu.
Chiar dacă îți pasă foarte mult de anumite persoane din anturajul apropiat, este mai bine să nu insiști să le influențezi deciziile.
Ești tentat să măsori totul în bani sau alte beneficii pe care le poți obține de pe urma unor relații pe care le întreții de puțin timp.
Poate fi o zi cu frământări intense, fără cauze clare. Este important să îți dai seama ce îți lipsește, ca să oprești acest consum inutil.
Este mai bine să te limitezi la postura de observator, în special în conflictele cu care se confruntă cei dragi. Nu poți lua partea nimănui.
Este o zi destul de tensionată, dar toate aceste tensiuni vor deveni mai ușor de gestionat, dacă le cunoști sursa.
Este bine să eviți frazele prea dure sau deciziile categorice, ca să nu provoci conflicte cu cei din familie.
Astăzi te vei agita mai mult decât de obicei, deși intuiești că nu are niciun rost. Este o zi potrivită pentru preocupări care te ajută să-ți recapeți liniștea.
Este mai înțelept să lași deciziile legate de cheltuieli pentru altă dată, pentru că acestea pot fi influențate negativ de lipsa unor informații.