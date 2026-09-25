Horoscop 26 septembrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.

Horoscop Berbec - 26 septembrie 2026:

Este o zi cu trăiri intense, mai ales spre seară, chiar dacă se va acumula și o anumită oboseală. Este bine să eviți discuțiile interminabile, indiferent de subiect.

Horoscop Taur - 26 septembrie 2026:

Va fi destul de greu să ții sub control agitația pe care ți-o provoacă răzgândirile le celor din jur. Este mai important echilibrul tău decât să-i convingi pe ei să fie mai stabili.

Horoscop Gemeni - 26 septembrie 2026:

Sunt posibile tensiuni în relațiile cu cei dragi și cu prietenii, semn că este o zi cu destule momente delicate, pe care ar fi bine să o tratezi ca atare.

Horoscop Rac - 26 septembrie 2026:

Este un moment foarte bun pentru a face o selecție a priorităților tale pentru perioada următoare, ca să știi ce merită atenția ta și ce nu.

Horoscop Leu - 26 septembrie 2026:

Chiar dacă îți pasă foarte mult de anumite persoane din anturajul apropiat, este mai bine să nu insiști să le influențezi deciziile.

Horoscop Fecioară - 26 septembrie 2026:

Ești tentat să măsori totul în bani sau alte beneficii pe care le poți obține de pe urma unor relații pe care le întreții de puțin timp.

Horoscop Balanță - 26 septembrie 2026:

Poate fi o zi cu frământări intense, fără cauze clare. Este important să îți dai seama ce îți lipsește, ca să oprești acest consum inutil.

Horoscop Scorpion - 26 septembrie 2026:

Este mai bine să te limitezi la postura de observator, în special în conflictele cu care se confruntă cei dragi. Nu poți lua partea nimănui.

Horoscop Săgetător - 26 septembrie 2026:

Este o zi destul de tensionată, dar toate aceste tensiuni vor deveni mai ușor de gestionat, dacă le cunoști sursa.

Horoscop Capricorn - 26 septembrie 2026:

Este bine să eviți frazele prea dure sau deciziile categorice, ca să nu provoci conflicte cu cei din familie.

Horoscop Vărsător - 26 septembrie 2026:

Astăzi te vei agita mai mult decât de obicei, deși intuiești că nu are niciun rost. Este o zi potrivită pentru preocupări care te ajută să-ți recapeți liniștea.

Horoscop Pești - 26 septembrie 2026: