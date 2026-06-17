Evenimentul a avut loc pe insula Tierra Bomba, în apropiere de Cartagena, și a reunit artiști, DJ și profesioniști din industria muzicală latino. Nicole Cherry a urcat pe scenă alături de DJ Pope, DJ-ul oficial și unul dintre colaboratorii de lungă durată ai lui J. Balvin, precum și de artistul și DJ-ul columbian Tornall.

Pentru artistă a fost prima vizită în Cartagena și o experiență care confirmă încă o dată legătura tot mai puternică pe care o dezvoltă cu scena muzicală latino.

„Muzica are puterea de a aduce oamenii împreună, indiferent de unde vin. Pentru prima dată în Cartagena, am cântat pe insula Tierra Bomba, în cadrul petrecerii oficiale de final de turneu a lui J. Balvin. O seară incredibilă, plină de energie. Cu siguranță, muzica deschide uși, aduce oamenii împreună și creează genul de amintiri pe care le porți cu tine oriunde ai merge”, a transmis Nicole Cherry.

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Momentul vine la scurt timp după lansarea „Bunda”, cel mai nou single al artistei. Cu influențe latino și urbane, piesa continuă direcția muzicală pe care Nicole Cherry o explorează în ultimii ani prin colaborări și sesiuni de creație alături de producători și compozitori din America Latină.

Conexiunea cu această zonă muzicală se regăsește și în componenta vizuală a proiectului. Videoclipul pentru „Bunda” a fost filmat în Medellin, oraș considerat unul dintre cele mai importante centre ale muzicii latino contemporane și locul din care au pornit artiști precum J. Balvin, Karol G. și Feid.

Prezența lui Nicole Cherry la evenimentul care a marcat finalul turneului lui J. Balvin completează astfel un moment important pentru artistă, aflată într-o etapă de dezvoltare internațională și de consolidare a relațiilor cu una dintre cele mai influente piețe muzicale din lume.