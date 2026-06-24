Deputatul PSD crede că dacă liderii partidului vor convinge foștii aliați de la PNL și UDMR să voteze un guvern minoritar social democrat, atunci următorul executiv ar trebui votat până marți, 30 iunie, când se termină actuala sesiune parlamentară.

Social democrații au anunțat încă de luni, la consultările cu președintele Nicușor Dan, de la Palatul Cotroceni, că vor să facă un guvern minoritar, AUR fiind exclus din calculele negocierilor.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară, la finalul consultărilor cu liderii politici, că „varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”.

„Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a completat președintele.

Întrebat dacă a înțeles din declarația lui Nicușor Dan că președintele s-ar fi hotărât deja pentru a desemna PSD să formeze viitorul guvern, deputatul Florin Manole spune: „Probabil că da”.

Majoritatea necesară pentru a trece Guvernul Grindeanu este de 233 de voturi. În cazul în care PSD bate palma cu PNL, UDMR și Grupul minorităților, doar ca să treacă noul executiv, cele patru forțe parlamentare ar avea un total de 251 de voturi.

Deputatul Florin Manole mai spune că negocierile pentru formarea unui guvern social democrat minoritar, între PSD și celelalte partide, ar putea începe chiar de astăzi, după ședința liderilor partidului.

“Vă spun: sesiunea parlamentară se termină marți seară. Deci, ar fi preferabil să avem o soluție până atunci”, subliniază Florin Manole.

În cazul în care negocierile politice vor dura mai mult decât până la începutul săptămânii viitoare, atunci Parlamentul va trebui convocat într-o sesiune extraordinară în luna iulie.

Manole nu a dezvăluit și pe cine ar putea nominaliza PSD pentru șefia ministerelor.

Totuși, a declarat că pentru funcția de ministru de Externe ar fi preferat secretarul de stat în MAE, Luca Niculescu, fost ambasador al României la Paris și negociator pentru accederea României la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).

Din cauza crizei politice, și intrarea în OCDE a României este amânată.

Libertatea a explicat aici pașii pe care trebuie să-i facă politicienii în următoarele zile pentru instalarea unui nou guvern.

PSD nu susține o eventuală inițiativă de suspendare a președintelui Nicușor Dan

După consultările de marți, 23 iunie, de la Palatul Controceni, liderul Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, l-a amenințat pe președintele Nicușor Dan cu suspendarea.

„Preşedintele s-a încăpăţânat să încalce voinţa democratică, Constituţia, şi să facă nişte desemnări care nu reflectă voinţa populară, nu reflectă votul, ci reflectă voinţa lui personală. S-a dovedit, şi AUR a arătat în Parlament faptul că voinţa personală a lui Nicuşor Dan nu poate trece peste voinţa poporului. Şi dacă Nicuşor Dan va continua să încalce voinţa românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea şi demiterea lui Nicuşor Dan”, a declarat George Simion la Palatul Cotroceni.

Deputatul PSD Florin Manole, fost ministru al Muncii, spune că declanșarea unei proceduri de suspendare ar fi o greșeală: „Suspendarea președintelui peste situația politică și economică și socială actuală și alegeri anticipate ar fi furtuna perfectă, ar fi un dezastru total pentru România”.

Reprezentantul PSD spune că nici alegerile anticipate nu ar fi o soluție bună acum.

Liderul Uniunii Salvați România (USR), Dominic Fritz, a declarat luni că, dacă nici a treia încercare de numire a unui guvern cu puteri depline nu va avea succes, după nominalizarea lui Eugen Tomac și a lui Adrian Veștea, atunci alegerile anticipate ar putea fi o soluție de deblocare.

„Oricine zice anticipate sau suspendarea președintelui cred că are o înțelegere greșită asupra realităților din România, asupra problemelor și asupra soluțiilor, mai ales. Nici anticipate, nici suspendare nu ar aduce nimic în plus pozitiv pentru societatea românească, nici economic, nici politic, nici social”, spune Florin Manole.

Ce trebuie să conțină acordul politic pentru a se putea instala un nou guvern

Din cauza crizei politice care a început cu demiterea Guvernului Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, la începutul lunii mai, de către PSD și AUR, actualul executiv interimar nu poate adopta nici măcar ordonanțe de urgență.

Proiecte prin care România ar urma să mai atragă încă aproximativ 7 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, în acest an, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sunt mult întârziate, după cum a explicat Libertatea luni, într-o analiză. Între acestea se află adoptarea a nouă legi care ar da startul unor reforme, inclusiv cea a salărizării bugetarilor.

România a primit pe 23 iunie, de la Comisia Europeană, a patra tranșă de bani din PNRR, în valoare de 2,2 miliarde de eurou, dar trebuie să depună ultimele două cereri de plată. Pentru asta, Guvernul și Parlamentul trebuie să adopte încă nouă legi.

Acordul politic care ar trebui semnat de liderii partidelor ar urma să vizeze asumarea realizării acestor reforme în următoarele luni.

Marți, 23 iunie, după consultările cu președintele Nicușor Dan, liderul Partidului Național, Ilie Bolojan, a declarat că parlamentarii PNL vor vota un guvern minoritar PSD, dacă acesta va respecta următoarele condiții: păstrarea politicii de reducere a deficitului bugetar, reducerea privilegiilor în sistemul de stat, asumarea răspunderii în parlament „pe toate proiectele de reformă din PNRR”. El a adăugat că pactul mai trebuie să stipuleze angajamentul partidelor de a nu depune moțiuni de cenzură până la sfârșitul anului pe „subiectele care sunt cuprinse în pact”.

Ulterior, Ilie Bolojan a precizat că România are nevoie rapid de un Executiv cu puteri depline și a revenit cu propunerea unui guvern minoritar susținut printr-un pact național pe șase luni.

Guvernul Veștea nu a trecut luni seară de votul Parlamentului, cu 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, deși avea nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit.

Tot în următoarele două luni, potrivit calendarului din PNRR, următorul guvern și parlamentul trebuie să adopte legi care ar duce la digitalizarea ANAF într-o măsură și mai mare, decarbonizarea, urbanism și alte domenii.

Florin Manole recunoaște că a eliminat norma de hrană pentru militari, ca venit separat de salariul de bază

Reforma salarizării bugetarilor se află de pete doi ani în faza de proiect al Legii salarizării unitare în sistemul public. Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, recunoaște că abia înainte de demiterea Guvernului Bolojan a finalizat proiectul de lege.

După Florin Manole, ministrul al Muncii a devenit ,interimar, Dragoș Pîslaru.

Actul normativ prevede între altele, eliminarea mai multor sporuri și mutarea normei de hrană pentru militari în salariul de bază, fapt contestat vehement de beneficiari. Astfel, acest venit ar fi impozitat și ar scădea ca valoare.

Pentru această propunere, actualul ministru al Muncii, Dragoș Pîslaru, a fost vehement criticat, dar Florin Manole admite că prevederea era deja în proiectul lăsat din mandatul său celui care a preluat funcția.

„Eu sunt de acord cu simplificarea sistemului prin introducerea cât mai multor beneficii în bază”, spune Florin Manole.

Dragoș Pîslaru a început negocierile cu reprezentanții bugetarilor în mai, însă un nou proiect de lege nu a fost finalizat în ultimele două luni și trimis Parlamentului pentru adoptare.

Florin Manole admite că, dacă Parlamentul nu va vota această lege urgent, România va fi penalizată cu peste 770 de milioane de euro de Comisia Europeană.

Reforma salarizării bugetarilor ar urma să elimine inechitățile din sistem. Niciun salariu nu ar urma să scadă, au promis politicienii. În schimb, jumăte dintre sporuri ar fi eliminate.

Pe de altă parte, Florin Manole spune că PSD vrea să mărească pensiile, dacă ajunge iar la guvernare. „Creșterea pensiilor trebuie să se întâmple, indexarea pensiilor trebuie să se întâmple.”, a spus Manole, iar când a fost întrebat dacă această creștere va ține cont de inflație, a răspuns: „Asta este o decizie care trebuie avută împreună cu ministrul de Finanțe.” De asemenea, Manole a ținut să lămurească și data de la care creșterea pensiilor ar urma să intre în vigoare. A fost întrebat dacă imediat după ce un eventual guvern PSD ar fi votat în Parlament. „Nu, de la 1 ianuarie trebuie să avem o indexare a pensiilor. La fel a alocațiilor. Aici n-am avut nicio discuție, dar teoretic și alocațiile sunt blocate de… sunt înghețate de doi ani, cred.”

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