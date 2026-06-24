Platforma de corectare și anonimizarea

Imediat după finalizarea probei, lucrările elevilor sunt scanate în sala de examen, în prezența candidatului și a unui profesor asistent. Platforma digitală securizată anonimizează automat datele personale ale elevului (nume, școală, coduri).

Lucrările nu mai sunt transportate fizic în alte județe. Sistemul le distribuie electronic, în mod complet aleatoriu, către profesori evaluatori din toată țara. Un profesor dintr-un județ nu va ști din ce județ sau de la ce școală provin lucrările pe care le corectează.

Algoritmul de corectare (Cei doi evaluatori)

Fiecare lucrare este corectată obligatoriu de doi profesori evaluatori independenți, care lucrează de pe calculatoare sau tablete, fie din centrele de evaluare, fie de acasă (prin conexiuni securizate).

Evaluatorii nu pot comunica între ei și nu pot vedea notele sau comentariile celuilalt. Ei bifează punctajele în platformă direct pe baremul digitalizat.

Gestionarea diferențelor de note (Al treilea și al patrulea evaluator)

Platforma calculează automat nota finală ca medie aritmetică a celor două note acordate inițial. Totuși, dacă apare o discrepanță mare între cele două evaluări inițiale, metodologia activează automat un protocol de arbitraj:

Dacă diferența dintre nota primului evaluator și nota celui de-al doilea este mai mare de 1 punct, platforma blochează lucrarea și o trimite automat către alți doi evaluatori (evaluatorul 3 și evaluatorul 4).

Nota finală va fi calculată exclusiv pe baza notelor acordate de ultimii doi profesori (evaluatorii 3 și 4), eliminându-se primele două note care au generat diferența mare.

Baremele de corectare și instruirea profesorilor

Corectarea la Limba Română și Matematică se face respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare publicat în ziua probei, la ora 15:00.

Înainte de începerea corectării propriu-zise, profesorii evaluatori participă la o sesiune online de calibrare (un „ghid de aplicare a baremului”), unde corectează împreună câteva lucrări-eșantion pentru a se asigura că toată lumea interpretează baremul în același mod.

Contestațiile

Nota obținută în etapa de contestații devine nota definitivă, chiar dacă diferența față de nota inițială este mică (în trecut exista un prag de 0,5 puncte sub care nota nu se modifica, însă acesta a fost eliminat pentru a asigura acuratețea maximă a rezultatului reflectat de lucrare).

În cazul în care un elev depune contestație, lucrarea sa este retransmisă prin platformă către alți doi profesori evaluatori (diferiți de primii).

Problemele tehnice din prima probă la limba română

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a declarat astăzi că platforma utilizată pentru examenul de Evaluare Națională a funcționat normal în timpul probei de matematică. „Nu ne mai facem emoții. Platforma de data aceasta a funcționat în parametri normali, așa cum ne-am obișnuit”, a spus acesta în cadrul emisiunii „Viitor pentru România”, difuzată pe Prima News. Totuși, oficialul și-a cerut scuze pentru problemele tehnice apărute în timpul probei de limba română de luni, când profesorii au fost nevoiți să stea peste program pentru a încărca lucrările scanate, conform Educație Privată.

„Încă analizăm cauzele pentru care luni am avut niște probleme pentru care ne cerem scuze profesorilor care au trebuit să stea mai mult decât era programat în centrele de examen. Și că vorbim de cifre, astăzi la matematică am avut o rată de participare apropiată de cea de la limba română, aproximativ 4.800 de absenți”, a adăugat Sorin Ion.

În urma problemelor tehnice de luni, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au acuzat Ministerul Educației de lipsă de profesionalism în gestionarea infrastructurii digitale. „Incompetența crasă a celor care gestionează infrastructura digitală a Ministerului Educației și Cercetării a dus la blocaje majore ale platformei destinate încărcării lucrărilor scanate. Din cauza acestui eșec al sistemului informatic, mii de cadre didactice au fost ținute ostatice în unitățile de învățământ până la 8 ore!”, au transmis reprezentanții sindicatelor, subliniind stresul și epuizarea fizică la care au fost supuși profesorii.

Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE