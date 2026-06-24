Platforma de corectare și anonimizarea

Imediat după finalizarea probei, lucrările elevilor sunt scanate în sala de examen, în prezența candidatului și a unui profesor asistent. Platforma digitală securizată anonimizează automat datele personale ale elevului (nume, școală, coduri).

Lucrările nu mai sunt transportate fizic în alte județe. Sistemul le distribuie electronic, în mod complet aleatoriu, către profesori evaluatori din toată țara. Un profesor dintr-un județ nu va ști din ce județ sau de la ce școală provin lucrările pe care le corectează.

Algoritmul de corectare (Cei doi evaluatori)

Fiecare lucrare este corectată obligatoriu de doi profesori evaluatori independenți, care lucrează de pe calculatoare sau tablete, fie din centrele de evaluare, fie de acasă (prin conexiuni securizate).

Evaluatorii nu pot comunica între ei și nu pot vedea notele sau comentariile celuilalt. Ei bifează punctajele în platformă direct pe baremul digitalizat.

Gestionarea diferențelor de note (Al treilea și al patrulea evaluator)

Platforma calculează automat nota finală ca medie aritmetică a celor două note acordate inițial. Totuși, dacă apare o discrepanță mare între cele două evaluări inițiale, metodologia activează automat un protocol de arbitraj:

  • Dacă diferența dintre nota primului evaluator și nota celui de-al doilea este mai mare de 1 punct, platforma blochează lucrarea și o trimite automat către alți doi evaluatori (evaluatorul 3 și evaluatorul 4).

Nota finală va fi calculată exclusiv pe baza notelor acordate de ultimii doi profesori (evaluatorii 3 și 4), eliminându-se primele două note care au generat diferența mare.

Baremele de corectare și instruirea profesorilor

Corectarea la Limba Română și Matematică se face respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare publicat în ziua probei, la ora 15:00.

Înainte de începerea corectării propriu-zise, profesorii evaluatori participă la o sesiune online de calibrare (un „ghid de aplicare a baremului”), unde corectează împreună câteva lucrări-eșantion pentru a se asigura că toată lumea interpretează baremul în același mod.

Contestațiile

Nota obținută în etapa de contestații devine nota definitivă, chiar dacă diferența față de nota inițială este mică (în trecut exista un prag de 0,5 puncte sub care nota nu se modifica, însă acesta a fost eliminat pentru a asigura acuratețea maximă a rezultatului reflectat de lucrare).

În cazul în care un elev depune contestație, lucrarea sa este retransmisă prin platformă către alți doi profesori evaluatori (diferiți de primii).

Problemele tehnice din prima probă la limba română

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a declarat astăzi că platforma utilizată pentru examenul de Evaluare Națională a funcționat normal în timpul probei de matematică. „Nu ne mai facem emoții. Platforma de data aceasta a funcționat în parametri normali, așa cum ne-am obișnuit”, a spus acesta în cadrul emisiunii „Viitor pentru România”, difuzată pe Prima News. Totuși, oficialul și-a cerut scuze pentru problemele tehnice apărute în timpul probei de limba română de luni, când profesorii au fost nevoiți să stea peste program pentru a încărca lucrările scanate, conform Educație Privată.

„Încă analizăm cauzele pentru care luni am avut niște probleme pentru care ne cerem scuze profesorilor care au trebuit să stea mai mult decât era programat în centrele de examen. Și că vorbim de cifre, astăzi la matematică am avut o rată de participare apropiată de cea de la limba română, aproximativ 4.800 de absenți”, a adăugat Sorin Ion.

În urma problemelor tehnice de luni, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au acuzat Ministerul Educației de lipsă de profesionalism în gestionarea infrastructurii digitale. „Incompetența crasă a celor care gestionează infrastructura digitală a Ministerului Educației și Cercetării a dus la blocaje majore ale platformei destinate încărcării lucrărilor scanate. Din cauza acestui eșec al sistemului informatic, mii de cadre didactice au fost ținute ostatice în unitățile de învățământ până la 8 ore!”, au transmis reprezentanții sindicatelor, subliniind stresul și epuizarea fizică la care au fost supuși profesorii.

Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Viva.ro
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
DA, e total adevărat! 😮 ANUNȚ-FULGER sincer, asumat și complet neașteptat de la protagoniștii DIVORȚULUI ANULUI în România 😮 Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut un PAS DECISIV care schimbă t.
Avantaje.ro
DA, e total adevărat! 😮 ANUNȚ-FULGER sincer, asumat și complet neașteptat de la protagoniștii DIVORȚULUI ANULUI în România 😮 Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut un PAS DECISIV care schimbă t.
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”
Tvmania.ro
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”

Știri România

Întâlnire de ultimă oră la Guvern, între liderii PNL, USR și UDMR. PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
LiveText
Politică 18:50
Întâlnire de ultimă oră la Guvern, între liderii PNL, USR și UDMR. PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
Condiția pusă de un lider PNL pentru a susține un guvern minoritar PSD, condus de Sorin Grindeanu: „Vom fi în opoziție din prima zi”
Politică 18:30
Condiția pusă de un lider PNL pentru a susține un guvern minoritar PSD, condus de Sorin Grindeanu: „Vom fi în opoziție din prima zi”
Parteneri
Secretul bine păzit al regimului Ceaușescu: accidentul care a afectat-o grav pe Elena Ceaușescu în 1979. Securitatea a blocat orice informație
Adevarul.ro
Secretul bine păzit al regimului Ceaușescu: accidentul care a afectat-o grav pe Elena Ceaușescu în 1979. Securitatea a blocat orice informație
Vești excelente din cantonamentul lui Dinamo! Nuno Campos a primit la antrenamente 3 jucători noi
Fanatik.ro
Vești excelente din cantonamentul lui Dinamo! Nuno Campos a primit la antrenamente 3 jucători noi
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

5 Știri by Libertatea - Monden: Oana Roman a slăbit 10 kilograme în doar trei luni/ Alexandra Stan, cu bagajul pregătit pentru maternitate
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
5 Știri by Libertatea – Monden: Oana Roman a slăbit 10 kilograme în doar trei luni/ Alexandra Stan, cu bagajul pregătit pentru maternitate
Gabriela Cristea, adevărul despre revenirea în televiziune: „Am primit oferte recent”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:30
Gabriela Cristea, adevărul despre revenirea în televiziune: „Am primit oferte recent”
Parteneri
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
TVMania.ro
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
ObservatorNews.ro
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Mediafax.ro
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Vreme extremă în România! Tunete, fulgere, vijelii și grindină în mai multe județe
Redactia.ro
Vreme extremă în România! Tunete, fulgere, vijelii și grindină în mai multe județe
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente
KanalD.ro
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente

Politic

Epopeea spitalelor regionale. SRU Craiova a ajuns la al doilea etaj, Iașiul și Clujul așteaptă să pună primele cărămizi
Analiză
Politică 19:00
Epopeea spitalelor regionale. SRU Craiova a ajuns la al doilea etaj, Iașiul și Clujul așteaptă să pună primele cărămizi
Întâlnire de ultimă oră la Guvern, între liderii PNL, USR și UDMR. PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
LiveText
Politică 18:50
Întâlnire de ultimă oră la Guvern, între liderii PNL, USR și UDMR. PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Ce diferență de vârstă există între Lionel Messi și soția sa, Antonela. Cu cât este mai mare fotbalistul
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă există între Lionel Messi și soția sa, Antonela. Cu cât este mai mare fotbalistul
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație