Marcel Trif este unul dintre primii pacienți care au beneficiat de PET-CT PSMA la Institutul Oncologic București

Marcel Trif are 68 de ani și a venit tocmai de la Galați la Institutul Oncologic București (IOB) cu o speranță uriașă în suflet. Este printre primii pacienți din România care beneficiază, într-un spital public, de această investigație revoluționară. Povestea lui este însă și un semnal de alarmă pentru bărbații care ignoră primele semne ale bolii sau cad în plasa iluziilor de pe rețelele sociale.

„Am descoperit semnele pentru problemele de prostată, dar le-am tratat cu indiferență. Am zis că lasă, merge și așa. Vedeam pe Facebook, pe internet, tot felul de situații, că se rezolvă, că e foarte bine dacă iei anumite medicamente. Am cumpărat de pe internet, am investit niște bani, chiar milioane bune, dar nu au avut niciun efect. Până la urmă nu m-au ajutat cu nimic”, mărturisește bărbatul.

Marcel Trifu, pacient care a făcut PET-CT PSMA la Institutul Oncologic București. Foto: Libertatea/Alexandra Mănăilă

Din fericire, deși s-a tratat după ce a auzit pe rețelele de socializare, nu a ajuns într-un stadiu extrem de avansat. Familia l-a împins de la spate, a făcut un RMN și o biopsie, iar acum a ajuns la IOB pentru stadializarea corectă și începerea tratamentului.

„Înainte, investigația asta se făcea numai în afara țării, la niște prețuri foarte mari. Dacă nu apărea oportunitatea asta acum, la spitalul de stat, ar fi trebuit să facem niște eforturi financiare enorme ca să o plătim. Suntem într-o situație foarte bună acum, că beneficiem de ea gratuit”, spune cu ușurare pacientul.

Pentru a beneficia de această tehnologie care stabilește cu o precizie milimetrică unde s-a extins boala, românii aveau până acum doar două opțiuni: fie scoteau mii de euro din buzunar la clinici private, fie luau drumul străinătății, cel mai des în Ungaria sau Turcia.

Virgil Goran, pacient cu tumori neuroendocrine: „Datorită acestei tehnologii trăiesc astăzi!”

Pentru Virgil Goran, ziua de astăzi reprezintă un vis pentru care a început să se lupte încă din anul 2017, bătând la ușile Ministerului Sănătății și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. El nu are cancer de prostată, ci suferă de tumori neuroendocrine. În anul 2008, când în România nimeni nu auzise de așa ceva, a fost nevoit să plece la o clinică din Rotterdam pentru a face un astfel de PET-CT special. Ulterior, a bătut drumurile la Paris și Milano pentru a-și monitoriza boala.

„Datorită acestei investigații, am putut să-mi iau tratamentul corect. Dacă nu făceam asta, nu aveam tratament și poate nu mai eram astăzi. Pentru mine este un vis împlinit ce se întâmplă la IOB. Ce am văzut aici este exact ca în străinătate, este extraordinar, este super! Este primul pas prin care începem și noi să intrăm în lumea civilizată”, spune Virgil Goran, extrem de emoționat.

Virgil Goran, pacient cu tumori endocrine, care a făcut PET-CT PSMA în străinătate. Foto: Libertatea/Alexandra Mănăilă

Deși în acest moment aparatul de la IOB a pornit oficial pentru pacienții cu cancer de prostată, Virgil Goran spune că din primele luni ale anului viitor, aparatul ar putea fi folosit și pentru tumorile neuroendocrine, fiind nevoie doar de un kit diferit de cel pentru cancerul de prostată. „Același aparat face ambele investigații, diferă doar kitul injectat. Mi s-a promis că din februarie-martie va fi introdus și acest kit, care depistează receptorii și ne arată dacă putem face tratamentele moderne”.

La privat, în acest moment, o astfel de investigație a ajuns să coste în jur de 8.900 de lei, au spus pacienții.

Pacient lăsat în așteptare fiindcă investigațiile clasice nu vedeau nimic: „O mulțime de metastaze au apărut în roșu pe ecran”

Prof. dr. Mirela Gherghe, șefa departamentului de medicină nucleară de la IOB, a explicat pe baza ecranului noului aparat digital cazul unui pacient care reflectă drama multor bolnavi din România.

„Vorbim de un pacient diagnosticat în 2020 care a făcut tratamentele clasice (radioterapie și terapie hormonală) și a fost bine. În ultimele șase luni însă, analizele de sânge (valoarea PSA) au început să-i crească. Medicii i-au făcut CT și RMN în mod repetat, dar analizele clasice au ieșit complet negative, nu arătau nicio leziune. Din acest motiv, tratamentul a fost întârziat, pentru că oncologul nu știa ce să trateze: o recidivă locală, la prostată, sau metastaze?”

Astăzi, pacientul a fost pus în scanerul PET-CT PSMA. Rezultatul a fost unul cutremurător, dar salvator pentru pașii următori: ecranul s-a aprins în roșu.

„Aparatul a detectat numeroase metastaze osoase, la nivelul întregului schelet. Ele erau invizibile pe CT-ul clasic pentru că nu aveau încă o expresie macroscopică, nu distruseseră osul. Noul aparat este mult mai sensibil, vede moleculele tumorale mult înainte ca ele să fie vizibile la analizele obișnuite. Acum medicul știe exact ce are de făcut”, a explicat prof. dr. Mirela Gherghe.

Nu orice pacient cu cancer are indicație medicală pentru PET-CT PSMA

Această tehnologie de vârf reprezintă un salt uriaș, dar urologii atrag atenția că investigația trebuie făcută doar la recomandarea strictă a medicului, nefiind un test preventiv general. Dr. Mihai Adrian Dobra, medic urolog și director medical la Institutul Clinic Fundeni, subliniază importanța aducerii acestei investigații în spitalele de stat:

„Vorbim de o tehnologie avansată, costisitoare financiar, o tehnologie care era disponibilă până de un ani în țările europene, civilizate, occidentale. Acum este accesibilă în sistemul de stat, chiar dacă în această cursă stat-privat lucrurile au fost începute de către o clinică privată. În momentul acesta avem marele avantaj al unui PSMA PET-CT în sistemul public. Un lucru extrem de important care traduce un travaliu administrativ-managerial al Institutului Oncologic din București.”

Medicul urolog a ținut să clarifice și cui se adresează, cu exactitate, această procedură:

„Vorbim de o investigație imagistică de înaltă performanță care este secundară unui diagnostic histopatologic. Deci, nu se adresează populației generale, ci pacientului cu cancer de prostată confirmat histopatologic. În cazuri selecționate, în general, cancerele de prostată local avansate și mai agresive. RMN-ul multiparametric rămâne valabil, el face parte din sfera diagnosticului prezumtiv și ne ajută în ceea ce urmează protocolul terapeutic.”

Traseul pacientului român cu cancer de prostată: Cum poți beneficia gratuit de investigație

Aparatul digital este o tehnologie de top mondial pentru care echipa de la IOB s-a pregătit aproape 10 ani. Medicii avertizează că investigația aceasta nu este un test de rutină pentru oricine. Potrivit, specialiștilor IOB traseul pacientului este simplu și clar:

Pasul 1: Pacientul trebuie să aibă un diagnostic cert de cancer de prostată confirmat prin biopsie.

Pasul 2: Medicul oncolog care îl are în evidență (fie din IOB, fie din orice alt spital din țară) îi face o recomandare simplă pentru PET-CT PSMA.

Pasul 3: Pacientul vine la IOB cu tot istoricul medical. Cazul intră într-o comisie medicală de excelență (formată din oncologi, urologi și medici de medicină nucleară), care verifică dacă pacientul îndeplinește criteriile medicale de includere.

Pasul 4: Pacientul este programat și investigat. Nu plătește absolut nimic!

„În acest moment, am reușit să obținem sponsorizări și donații pentru kituri pentru primii 100 de pacienți. Pacientul nu plătește nimic, așa cum este normal într-un spital public. Ne pregătim să devenim primul centru de teranostică din sistemul public din România, un concept nou, de medicină personalizată, unde folosim aceeași proprietate a celulei tumorale ca să o diagnosticăm și apoi să o atacăm direct prin tratament”, a adăugat prof. dr. Mirela Gherghe.

Dr. Daniela Zob, managerul IOB, a întărit ideea că spitalul nu va percepe nicio taxă, chiar dacă formalitățile cu Casa de Asigurări de Sănătate sunt încă în derulare pentru decontarea investigației de stat :

„Aparatul este al institutului. Kit-ul pentru PSMA este din sponsorizare, generatorul de galiu cu ajutorul căruia se realizează această evaluare este de asemenea prin donație. În momentul acesta noi avem un proiect, în cadru al unui protocol prestabilit. Nu ne propunem să punem pacienții să plătească, ne propunem să facem investigația în mod gratuit, în măsura în care reușim până la rambursare, cu donații și sponsorizări pentru kituri. Astfel încât să putem oferi gratuit, așa cum trebuie să facă un spital public.”

Dr. Daniela Zob, medic oncolog, manager IOB. Foto: Libertatea/Alexandra Mănăilă

Managerul IOB a explicat și modul în care vor putea fi preluați bolnavii veniți de la alte spitale din România:

„Cu siguranță spitalul este deschis pentru toată lumea și pacienții din exterior care vor avea nevoie și de PSMA, dar evident că va trebui să-i înregistrăm la nivelul institutului, chiar dacă nu face tratament aici, pentru o pârghie legală.”

Investigația nu este încă decontată de CNAS

Dacă echipamentul PET-CT clasic exista deja în spital și era folosit pentru alte tipuri de cancer, aducerea PSMA în sistemul de stat a fost o cursă administrativă infernală.

„Această investigație presupune costuri mult mai mari. Substanța radioactivă este extrem de scumpă, adusă din import, și spre deosebire de analiza clasică, ea trebuie preparată pe loc, în laboratorul nostru, în condiții speciale de radiofarmacie. Cuplarea substanțelor trebuie să aibă o puritate de peste 98%, iar pentru asta e nevoie de specialiști dedicați”, a explicat șefa departamentului de medicină nucleară.

Investigația în sine nu este încă decontată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, demersurile oficiale sunt însă deja făcute de comisiile de specialitate din Ministerul Sănătății. Din discuțiile purtate cu autoritățile, oficialii speră ca decontarea completă să fie aprobată în următoarea lună sau două, mai ales că o metodă diagnostică atât de precisă cum este aceasta va salva bugete uriașe irosite pe tratamente greșite sau pe trimiterea bolnavilor în clinici din afara țării.

Noua tehnologie fost introdusă în premieră în România, țara în care 8 bărbați mor zilnic de cancer de prostată, la Sanador.

Pentru cancerul de prostată, cea mai frecventă formă de cancer masculin în mai mult de jumătate din țările lumii, medicul de familie poate recomanda testarea PSA, investigație de screening care se face începând cu vârsta de 50 de ani, o dată la trei ani, fiind decontată din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).





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