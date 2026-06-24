Mugur Tolici, peste 30 de ani de carieră în inima Băncii Naționale a României

Mugur Tolici (56 de ani) nu este un nume nou în sistemul bancar, ci unul dintre cei mai vechi și respectați veterani ai băncii centrale. Cariera sa în interiorul BNR a început în urmă cu mai bine de trei decenii, în anul 1994.

De-a lungul timpului, Tolici a ocupat poziții-cheie în structura băncii și a fost considerat în repetate rânduri un profesionist de o discreție absolută și un manager axat pe performanță directă.

Reperele profesionale ale noului casier central:

  • 1998 – 1999: Director al Direcției de Politică Monetară, una dintre cele mai fierbinți redute ale BNR în anii complicați ai tranziției economice.
  • 2000 – 2004: Consilier al viceguvernatorului BNR de la acea vreme, Cristian Popa.
  • 2004 – 2008: Director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu, poziție care i-a oferit o perspectivă completă asupra modului de funcționare a deciziei macroeconomice din România.
  • 2009 – 2026: Director al Direcției Resurse Umane, o funcție în care a gestionat politicile de personal ale instituției timp de aproape 17 ani.

Între anii 2018 și 2019, Mugur Tolici a fost reprezentantul oficial al României la Fondul Monetar Internațional (FMI) din Washington, un detaliu de biografie care îi consolidează statutul de specialist recunoscut la nivel global.

Mugur Tolici, casierul central al BNR, îmbrăcat în costum negru, cămașă albă și cravată bleu, pe fundal un perete de culoare crem și steagul Uniunii Europene
Mugur Tolici își va pune semnătura, alături de guvernatorul Mugur Isărescu, pe toți banii românești. Sursa foto: Banca Națională a României.

Studii la Georgetown și doctorat în Economie

Din punct de vedere academic, noul director al Direcției Emisiune și Tezaur are un profil solid. A absolvit Facultatea de Finanțe-Bănci din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București în anul 1993.

Ulterior, și-a perfecționat studiile peste hotare: în 1998 a urmat un program de specializare în domeniul afacerilor internaționale la celebra Georgetown University din Statele Unite ale Americii. În anul 2010, și-a obținut titlul de doctor în economie în cadrul ASE.

Ce presupune noul rol și cum a fost primit în BNR

Direcția pe care Mugur Tolici o conduce este una vitală și, în același timp, înconjurată de măsuri stricte de siguranță. DETC gestionează producția fizică a banilor (bancnote și monede), administrarea tezaurului statului și organizarea casieriilor centrale.

La preluarea mandatului, Tolici a subliniat continuitatea și responsabilitatea acestei poziții:

„Preluarea conducerii Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie reprezintă o responsabilitate pe care mi-o asum cu profesionalism și respect, așa cum mi-am îndeplinit toate rolurile profesionale în cei peste 30 de ani de activitate în Banca Națională.” – Mugur Tolici

Noile bancnote cu data de 1 februarie 2026, ce poartă amprenta grafică a semnăturii lui Mugur Tolici, intră treptat pe piață, înlocuind eșalonat exemplarele uzate, urmând să devină, în timp, noua normalitate vizuală din portofelele noastre.

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