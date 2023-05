Cea de-a zecea ediție Te cunosc de undeva! din acest sezon se anunță a fi una cu mari provocări pentru cuplurile de artişti, care îşi doboară propriile recorduri. Între aceştia şi Nicole Cherry şi Juno, care au reușit să creeze o interpretare extrem de emoționantă în fața juraților.

În timpul declarațiilor făcute de Ozana Barabancea, Juno a mărturisit că, înainte să înceapă performance-ul, a crezut că va leșina. Ce note au primit cei doi concurenți, cum s-au descurcat contracandidații lor și ce surprize s-au mai pregătit, telespectatorii pot vedea sâmbătă, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Ruleta le-a oferit lui Juno și Nicole Cherry una dintre cele mai apreciate piese ale cântăreței Sia: „Unstoppable“. În timp ce artistul a primit misiunea de a se ocupa de partea de dans, așa cum face și Madison Nicole Ziegler, dansatoarea vedetei de peste hotare în videoclipul melodiei, Nicole Cherry a trebui să se axeze pe cântat. Cei doi s-au completat atât de bine, iar emoțiile le-au transmis atât de intens, încât, și jurații, și ceilalți concurenți s-au declarat copleşiţi de momentul lor.

În plus, Ozana Barabancea a privit cu inima strânsă clipele în care Juno spărgea cu capul geamurile. „Nu pot să zic nimic, că sunt țăndări“, a sintetizat Cristi Iacob, iar soprana a declarat: „Ai fost mult prea puternic pentru platoul ăsta și pentru noi… am rămas fără glas. Am rămas fără glas pentru că am auzit-o pe ea, dar nu am ascultat-o… pe Nicole. Atât de fascinant a fost ceea ce a făcut el, încât, deși, ea cânta în mod pregnant, n-am putut să o ascult… Adică, toată atenția mi-a fost furată de el! (….). Ai fost ca un glonț pe țeava puștii și, efectiv, mă simt răpusă de tot ceea ce ai făcut pe scenă“.

Nicole Cherry și Juno au fost lăudați și de ceilalți jurați Te cunosc de undeva!, însă, și de contracandidații aflați în competiția pentru trofeul și premiul emisiunii. „Punerea în scenă mi s-a părut bestială! (…). Cred că un artist adevărat transmite în momentul în care pune din el, pune din suflet și din suferințele lui și noi, acolo, am văzut un Juno care are un trecut plin de experiențe mai puțin plăcute“, a spus Andreea Bălan, iar Mihai Petre a exclamat: „A fost extraordinar schimbul energetic dintre voi!“.

Emoționat de aprecierile primite, Juno a dezvăluit cum a fost încurajat de colega lui cu puțin timp înainte să urce împreună pe scena Te cunosc de undeva și cât de mult au contat cuvintele ei: „Înainte cu două minute să intrăm credeam că o să leșin pe scenă, însă Nicole mi-a zis de o sută de ori: «Te rog să faci tot! Te rog să ții minte, îți iese foarte bine. Te rog!!!». Adică, a ținut foarte mult la momentul acesta, conștientă fiind de tot pachetul“.

Momentul lor integral, cum s-au descurcat celelalte șapte echipe cu melodiile și, implicit, coregrafiile acestora, dar și notele acordate de jurații Te cunosc de undeva!, telespectatorii le pot afla sâmbătă, în cadrul celui mai nou episod al show-ului, difuzat de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

